Байден жорстко розкритикував Ізраїль: чим він незадоволений і чого вимагає

Це стало найжорсткішим висловлюванням у бік глави Ізраїлю з боку президента Штатів

Президент США Джо Байден розкритикував підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції в секторі Газа. Він назвав його позицію помилкою та закликав до перемир’я.

"Скажу вам, думаю, що він робить — це помилка. Я не згоден з його підходом", — сказав Байден, чиї слова цитує CNN.

Зазначається, що ці слова Байдена стали найрізкішим його висловлюванням на адресу Ізраїлю. Глава США закликав країну припинити вогонь і наступні 6-8 тижнів дати можливість безперешкодно завозити в сектор Гази продукти та медикаменти для цивільних.

"Я говорив з усіма, від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. І, гадаю, немає жодних виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів та продовольства. Це потрібно зробити зараз", – наголосив президент. США.

Варто зазначити, що 9 квітня Нетаньягу заявив, що "жодна сила у світі" не зупинить Ізраїль від операції на півдні сектора Гази. Країна знищуватиме бойовиків ХАМАС, які ще залишаються там.

Як розповідав "Телеграф", 7 квітня у Єгипті відбулися переговори про можливе припинення вогню у секторі Гази. Повідомлялося, що в ході зустрічі було досягнуто прогресу і сторони дійшли згоди щодо основних пунктів.