Іран нападе на Ізраїль: ЗМІ сказали, коли цього чекати, та якими будуть наслідки

Напад, скоріше за все, потрібно очікувати до кінця Рамадану – він припадає на наступний тиждень

В США та Ізраїлі вважають, що найближчим часом треба чекати удару Ірану по ізраїльській території. Тегеран таким чином спробує помститися за ліквідацію ізраїльскою ракетою низки впливових генералів режиму аятолл у Сирії.

Про це пише видання CBS News. На думку експертів, Іран спробує скопіювати тактику російських терористів в Україні, атакувавши роєм дронів разом із запусками крилатих та балістичних ракет, щоб заплутати протиповітряну оборону ЦАХАЛу.

Напад, скоріше за все, потрібно очікувати до кінця Рамадану – він припадає на наступний тиждень. Також поки що невідомо, звідки іранський режим спробує атакувати Ізраїль: запуски з території проіранських проксі залишать Тегерану невелике місце для маневру на тему "це не ми", а ось запуски з території безпосередньо Ірану будуть більш серйозними щодо наслідків для режиму аятолл.

Річ у тім, що Ізраїль вже офіційно попередив про те, що відповість на атаку Ірану. Тому удари по Ізраїлю можуть стати прологом для початку дуже серйозної регіональної війни між двома державами.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинуло кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники. Пізніше стало відомо, що загинуло 13 високопосадових керівників сил Ірану, в тому числі три генерали.

В Ізраїлі вже почали глушити сигнали GPS, щоб порушити супутникову навігацію ракет та дронів, які Іран може застосувати. Атаку з повітря анонсував Тегеран, обіцявши помститись за удар по будівлі консульства у Сирії.