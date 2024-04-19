Літо буде переламним? Як допомога США вплине на хід війни в Україні

Якщо в Конгресі США нарешті проголосують за підтримку України, це матиме великий вплив на хід бойових дій у найближчі місяці.

Після семи місяців "американських гірок" із суперечок і домовленостей Палата представників Конгресу США готується до, можливо, остаточного голосування за законопроєкт, що включає допомогу Україні. Йдеться про мільярди доларів на закупівлю зброї для Києва.

"Телеграф" розбирався, що включає в себе законодавчий акт щодо України, та як американська підтримка, яка потрібна була вже вчора, змінить ситуацію на полі бою.

Перемога України як мета

У суботу, 20 квітня (в ніч на 21 квітня по Києву) Палата представників розгляне окремо чотири законопроєкти, авторами яких виступають республіканці. Окрім України, на порядку денному – допомога Ізраїлю, Тайваню, а також питання національної безпеки самої Америки. Останнє включає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь Києва – відповідними повноваженнями мають наділити президента США.

В українському законопроєкті Конгрес уперше наголошує, що метою допомоги США є "сприяння уряду України в захисті та досягненні перемоги над Російською Федерацією". Задля цього конгресмени зобов’язують президента "якомога швидше" надати Києву ракети ATACMS. Очільник Білого дому лишає за собою право відкласти це рішення, якщо воно буде шкодити інтересам нацбезпеки Штатів, та все ж це доволі позитивний сигнал. Але й виклик для 46-го президента США, який завжди проявляв обережність у цьому питанні.

"Виходячи з формулювання законопроєкту, висунутого спікером Джонсоном, і нещодавніх коментарів голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Брауна про зниження ризику ескалації внаслідок відправлення ATACMS дальнього радіусу дії, у президента Байдена буде мало виправдань, щоб не надати далекобійну версію системи для України. Мова про ATACMS дальністю 300 км M48/M57, які оснащені унітарною боєголовкою вагою 97 кг", — пояснює "Телеграфу" науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) з Вашингтона Федеріко Борсарі.

На користь такого рішення грає той факт, що в арсеналі Штатів, ймовірно, знаходиться понад 1600 ATACMS модифікації M48/M57.

"Навіть якщо надати Україні їх 100 або більше, це не вплине на національну безпеку США", — коментує експерт. При цьому далекобійна версія ракетної системи значно відрізняється за ефектом від типу М39, які ЗСУ отримали торік.

Велика дальність польоту і потужна боєголовка дозволяє ракеті зосередити руйнівну силу в одній точці, а не на широкій ділянці, тому вона більше підходить для використання проти ворожих командних пунктів, інших будівель та інфраструктури.

"У зоні досяжності буде весь Кримський півострів, а також понад 150 км всередині російської території, що межує з окупованими територіями України. Але головними цілями, ймовірно, будуть Крим і ключові військові об’єкти на інших окупованих територіях", — вважає Федеріко Борсарі.

Не грати в політику

Серед інших зобов’язань, які республіканці хочуть покласти на адміністрацію Байдена, є створення стратегії щодо України – отримати відповідний документ Конгрес очікує через 45 днів після голосування, якщо воно буде успішним.

Стратегія має бути багаторічною, "встановлювати конкретні та досяжні цілі", а також містити фінансову оцінку ресурсів, "необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, у тому числі для сприяння прискоренню перемоги України проти російських сил вторгнення". Таким чином у документі українська перемога двічі звучить саме як кінцева мета.

Паралельно з вагомими змінами в письмових формулюваннях, свою риторику змінює спікер Палати представників Майк Джонсон. 18 квітня республіканець заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз "критично важливе".

"Ми не можемо грати із цим у політику. Ми повинні вчиняти правильно", — сказав він. Джонсона в цьому підтримують і більшість його колег-республіканців (якщо, звісно, не брати до уваги антиукраїнських "трампістів" на кшталт Марджорі Тейлор Грін), і опоненти-демократи.

Існує доволі висока ймовірність, що обом партіям вдасться дійти згоди і вистачить голосів ухвалити рішення. Потім схвалити законодавчий акт щодо України має Сенат. Із цим, судячи з подій минулого року, проблем виникнути не повинно.

Джо Байден, своєю чергою, заявив про готовність підписати законопроєкти, запропоновані командою Джонсона:

"Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку для Ізраїлю та України, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Газа та зміцнити безпеку і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", — зазначив він.

На що підуть гроші

Мова про 60,8 млрд дол. для України та наших партнерів.

23,2 млрд дол. мають піти безпосередньо на поповнення арсеналів США, з яких надається озброєння і Україні.

13,8 млрд дол. передбачено на закупівлю передових систем озброєння, оборонних товарів і послуг у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (англ. Ukraine Security Assistance Initiative. – Ред.). За таким механізмом кошти здебільшого витрачають на закупівлю нової зброї для України і залишаються в США – у питанні обсягів та строків усе залежить від того, що є на складах американських виробників.

7,8 млрд дол. передбачено за програмою президентських повноважень щодо передачі оборонних матеріалів (англ. Presidential Drawdown Authority. – Ред.), яка дозволяє Білому дому надсилати Україні озброєння негайно і напряму зі складів.

1,6 млрд дол. передбачено на витрати за програмою зовнішнього військового фінансування (англ. Foreign Military Funding. – Ред.) – це грантова допомога на придбання старої, але справної і придатної до використання американської зброї чи боєприпасів.

9,5 млрд дол. передбачено на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від російського вторгнення. З них 7,8 млрд доларів передбачено на можливу пряму бюджетну підтримку Києва в кредит.

Протягом 60 днів після схвалення законопроєкту адміністрація Байдена має домовитися з урядом України про графік повернення економічної допомоги. Однак після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% боргу, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за кредитом, якщо це підтримає Конгрес.

Окремо 26 млн дол. піде на забезпечення нагляду та підзвітності допомоги, наданої Україні.

Переламне літо?

Кожен день зволікання із голосуванням у Палаті представників знаходив своє відображення на фронті. Через застопорені пакети американської військової допомоги ЗСУ стикнулися з браком боєприпасів, що значно ускладнювало протистояння "м’ясним атакам" армії РФ.

У результаті в лютому 2024 року військовим довелося відступити з Авдіївки на Донеччині. Нині росіяни не припиняють спроб просунутися на різних ділянках фронту.

Як зазначає у коментарі "Телеграфу" керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, з рішенням Конгресу ситуація може кардинально змінитися вже влітку.

"Це може вплинути на поле бою безпосередньо наприкінці травня – початку червня. Зараз Росія акумулює всі свої сили, ресурси і засоби, готуючись інтенсифікувати наступальні дії, з думками, що Україна не буде здатна відбити цей наступ. І, звичайно, поки ми не отримуємо допомоги, нам складно", — розповідає аналітик.

Проте із західною підтримкою, яку Україна має отримати найближчими місяцями, на росіян чекатиме жорстка відповідь.

"Якщо зараз Конгрес проголосує, то росіян буде чекати дуже неприємний сюрприз. Оскільки одразу ми, ймовірно, отримаємо ATACMS, більше ППО й винищувачі F-16 — і це дасть можливість зупинити цей наступ доволі ефективно і, можливо, навіть перейти до локальних контрнаступальних дій.

Росіяни не вірять, що Україна може отримати допомогу, яка підсилить нас на кінець весни — початок літа. Але ми маємо зараз усі шанси на це, і, звичайно, що для Росії це буде дуже серйозним розчаруванням", — пояснює Мусієнко.

За його словами, закладених обсягів допомоги від США вистачить, щоб зупинити окупантів і зірвати їхні плани.

"Враховуємо, що і Європа буде збільшувати постачання зброї — ми чекаємо на надходження чеських снарядів. Якщо все складатиметься позитивно, то на літо ми будемо мати потужні пакети підтримки, якої нам має вистачити принаймні до кінця осені", — зазначив експерт.

Пакет на 60 млрд від США називає вирішальним у найближчій перспективі і дослідник вашингтонського Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі:

"Цей пакет, безсумнівно, може стати вирішальним рятівним кругом для України в ключових сегментах сил і засобів, які зараз необхідні українським силам. Особливо мова про артилерійські боєприпаси (155, 105-мм, ракети для HIMARS тощо), протитанкові керовані ракети та ПЗРК, а також перехоплювачі систем ППО, зокрема Patriot, для боротьби з постійними ракетними нальотами Росії.

Він також має охоплювати додаткові бойові броньовані машини різних типів та інше. Це дасть Україні більше засобів і ресурсів для стабілізації фронту, значного виснаження російських військ і зниження їх наступальних можливостей. Метою у такому разі було б відновлення та створення простору для наступальних можливостей проти окупаційних сил у середньостроковій перспективі. Однак це дуже залежить від того, наскільки швидко будуть надаватися можливості".

Водночас, наголошує експерт, цей пакет допомоги не має залишатися єдиною подібною ініціативою з боку американських партнерів.

"Адміністрація США повинна спробувати отримати вигоду від поточної військової підтримки Штатів на користь України, щоб створити довгострокову програму, яка принесе інвестиції в нові виробничі лінії для деяких із цих ключових можливостей, на які також існує великий попит іноземних клієнтів, щоб підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Враховуючи значні вигоди для економіки США, подібна [програма] також може пережити зміну політичного керівництва. Однак все доволі неоднозначно, враховуючи майбутні вибори та наслідки другого президентства Трампа. Ось чому європейці мають надалі розширювати військову підтримку України, і швидко", — наостанок зазначає Борсарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" разом із експертами проаналізував, чи існує загроза, що українським військовим доведеться відступити до Дніпра.