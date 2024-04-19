Лето будет переломным? Как помощь США повлияет на ход войны в Украине

Если в Конгрессе США наконец-то проголосуют за поддержку Украины, это будет иметь большое влияние на ход боевых действий в ближайшие месяцы.

После семи месяцев "американских горок" из споров и договоренностей Палата представителей Конгресса США готовится к, возможно, окончательному голосованию за законопроект, включающий помощь Украине. Речь идет о миллиардах долларов на закупку оружия для Киева.

"Телеграф" разбирался, что включает в себя законодательный акт по Украине, и как американская поддержка, которая требовалась уже вчера, изменит ситуацию на поле боя.

Победа Украины как цель

В субботу, 20 апреля (в ночь на 21 апреля по Киеву) Палата представителей рассмотрит отдельно четыре законопроекта, авторами которых выступают республиканцы. Кроме Украины, в повестке дня помощь Израилю, Тайваню, а также вопросы национальной безопасности самой Америки. Последнее включает в себя возможность конфискации суверенных активов России в пользу Киева – соответствующими полномочиями должны наделить президента США.

В украинском законопроекте Конгресс впервые отмечает, что целью помощи США является "содействие правительству Украины в защите и достижении победы над Российской Федерацией". Ради этого конгрессмены обязывают президента "как можно скорее" предоставить Киеву ракеты ATACMS. Глава Белого дома оставляет за собой право отложить это решение, если оно будет вредить интересам нацбезопасности Штатов, но все же это довольно положительный сигнал. Но и вызов для 46-го президента США, который всегда проявлял осторожность в этом вопросе.

"Исходя из формулировки законопроекта, выдвинутого спикером Джонсоном, и недавних комментариев главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Брауна о снижении риска эскалации вследствие отправки ATACMS дальнего радиуса действия, у президента Байдена будет мало оправданий, чтобы не предоставить дальнобойную систему Украины. Речь об ATACMS дальностью 300 км M48/M57, которые оснащены унитарной боеголовкой весом 97 кг" , — объясняет "Телеграфу" научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) из Вашингтона Федерико Борсари.

В пользу такого решения играет тот факт, что в арсенале Штатов, по всей вероятности, находится более 1600 ATACMS модификации M48/M57.

"Даже если предоставить Украине их 100 или больше, это не повлияет на национальную безопасность США", — комментирует эксперт. При этом дальнобойная версия ракетной системы значительно отличается по эффекту от типа М39, который ВСУ получили в прошлом году.

Большая дальность полета и мощная боеголовка позволяет ракете сосредоточить разрушительную силу в одной точке, а не на широком участке, поэтому она больше подходит для использования против вражеских командных пунктов, других зданий и инфраструктуры.

"В зоне досягаемости будет весь Крымский полуостров, а также более 150 км внутри российской территории, примыкающей к оккупированным территориям Украины. Но главными целями, вероятно, будут Крым и ключевые военные объекты на других оккупированных территориях", — считает Федерико Борсари.

Не играть в политику

Среди других обязательств, которые республиканцы хотят возложить на администрацию Байдена, является создание стратегии по Украине – получить соответствующий документ Конгресс ожидает через 45 дней после голосования, если оно будет успешным.

Стратегия должна быть многолетней, "устанавливать конкретные и достижимые цели", а также содержать финансовую оценку ресурсов, "необходимых Соединенным Штатам для достижения таких целей, в том числе для содействия ускорению победы Украины против российских сил вторжения". Таким образом, в документе украинская победа дважды звучит именно как конечная цель.

Параллельно с весомыми изменениями в письменных формулировках свою риторику меняет спикер Палаты представителей Майк Джонсон. 18 апреля республиканец заявил, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас "критически важно".

"Мы не можем играть с этим в политику. Мы должны поступать правильно", – сказал он. Джонсона в этом поддерживают и большинство его коллег-республиканцев (если, конечно, не считать антиукраинских "трампистов" вроде Марджори Тейлор Грин), и оппоненты-демократы.

Существует достаточно высокая вероятность, что обеим партиям удастся прийти к согласию и хватит голосов принять решение. Затем одобрить законодательный акт по Украине должен Сенат. С этим, судя по событиям прошлого года, проблем возникнуть не должно.

Джо Байден, в свою очередь, заявил о готовности подписать законопроекты, предложенные командой Джонсона:

"Я решительно поддерживаю этот пакет, чтобы получить важную поддержку для Израиля и Украины, предоставить крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Секторе Газа и укрепить безопасность и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил он.

На что пойдут деньги

Речь о 60,8 млрд дол. для Украины и наших партнеров.

23,2 млрд дол. должны пойти непосредственно на пополнение арсеналов США, из которых предоставляется вооружение и Украине.

13,8 млрд дол. предусмотрено на закупку передовых систем вооружения, оборонных товаров и услуг в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (англ. Ukraine Security Assistance Initiative. – Ред.). По такому механизму средства в большинстве своем тратятся на закупку нового оружия для Украины и остаются в США – в вопросе объемов и сроков все зависит от того, что есть на складах американских производителей.

7,8 млрд дол. предусмотрено по программе президентских полномочий по передаче оборонных материалов (англ. Presidential Drawdown Authority. – Ред.), позволяющей Белому дому отправлять Украине вооружение немедленно и напрямую со складов.

1,6 млрд дол. предусмотрено на расходы по программе внешнего военного финансирования (Foreign Military Funding. – Ред. ) – это грантовая помощь на приобретение старого, но исправного и пригодного к использованию американского оружия или боеприпасов.

9,5 млрд дол. предусмотрено на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российского вторжения. Из них 7,8 млрд долларов предусмотрено на возможную прямую бюджетную поддержку Киева в кредит.

В течение 60 дней после одобрения законопроекта администрация Байдена должна договориться с правительством Украины о графике возвращения экономической помощи. Однако после ноября 2025 года президент США сможет списать 50% долга, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности по кредиту, если это поддержит Конгресс.

Отдельно 26 млн дол. пойдет на обеспечение надзора и подотчетности помощи, предоставленной Украине.

Переломное лето?

Каждый день промедления с голосованием в Палате представителей находил свое отражение на фронте. Из-за застопоренных пакетов американской военной помощи ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов, что значительно усложняло противостояние "мясным атакам" армии РФ.

В результате в феврале 2024 года военным пришлось отступить из Авдеевки в Донецкой области. Сейчас россияне не прекращают попыток продвинуться на разных участках фронта.

Как отмечает в комментарии "Телеграфу" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, с решением Конгресса ситуация может кардинально измениться уже летом.

"Это может повлиять на поле боя напрямую в конце мая — начале июня. Сейчас Россия аккумулирует все свои силы, ресурсы и средства, готовясь интенсифицировать наступательные действия, с мыслями, что Украина не будет способна отразить это наступление. И, конечно, пока мы не получаем помощи, нам сложно" , — рассказывает аналитик.

Однако с западной поддержкой, которую Украина должна получить в ближайшие месяцы, россиян будет ждать жесткий ответ.

"Если сейчас Конгресс проголосует, то россиян будет ждать очень неприятный сюрприз. Поскольку сразу мы, вероятно, получим ATACMS, больше ПВО и истребители F-16 — и это позволит остановить это наступление достаточно эффективно и, возможно, даже перейти к локальным контрнаступательным действиям.

Россияне не верят, что Украина может получить помощь, которая усилит нас к концу весны — началу лета. Но у нас сейчас есть все шансы на это, и, конечно, что для России это будет очень серьезным разочарованием" , — объясняет Мусиенко.

По его словам, заложенных объемов помощи от США хватит, чтобы остановить окупантов и сорвать их планы.

"Учитываем, что и Европа будет увеличивать поставки оружия — мы ждем поступления чешских снарядов. Если все будет складываться положительно, то на лето мы будем иметь мощные пакеты поддержки, которой нам должно хватить по крайней мере до конца осени" , — отметил эксперт.

Пакет на 60 млрд от США называет решающим в ближайшей перспективе и исследователь вашингтонского Центра анализа европейской политики Федерико Борсари:

"Этот пакет, несомненно, может стать решающим спасительным кругом для Украины в ключевых сегментах сил и средств, которые сейчас необходимы украинским силам. Особенно речь идет об артиллерийских боеприпасах (155, 105-мм, ракетах для HIMARS и т.п.), противотанковых управляемых ракетах и ПЗРК, а также перехватчиках систем ПВО, в частности Patriot, для борьбы с постоянными ракетными налетами России.

Он также должен включать в себя дополнительные боевые бронированные машины различных типов и прочее. Это даст Украине больше средств и ресурсов для стабилизации фронта, значительного истощения российских войск и снижения их наступательных возможностей. Целью в этом случае было бы восстановление и создание пространства для наступательных возможностей против оккупационных сил в среднесрочной перспективе. Однако это очень зависит от того, как быстро будут предоставляться возможности".

В то же время, отмечает эксперт, этот пакет помощи не должен оставаться единственной подобной инициативой со стороны американских партнеров.

"Администрация США должна попытаться извлечь выгоду от текущей военной поддержки Штатов в пользу Украины, чтобы создать долгосрочную программу, которая принесет инвестиции в новые производственные линии для некоторых из этих ключевых возможностей, на которые также существует большой спрос иностранных клиентов, чтобы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Учитывая значительные выгоды для экономики США, подобная [программа] может пережить смену политического руководства. Однако все достаточно неоднозначно, учитывая предстоящие выборы и последствия второго президентства Трампа. Вот почему европейцы должны дальше расширять военную поддержку Украины, и быстро" , — напоследок отмечает Борсари.

Напомним, ранее "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал, существует ли угроза, что украинским военным придется отступать до Днепра.