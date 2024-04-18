Конгресменам доведеться вступати у ЗСУ: одіозна трампістка внесла неймовірні правки до законопроєкту про Україну

Наговорила і про легітимність Зеленського, і про біолабораторії в Україні, і про гоніння вірян

Відома своїми ультраправими та антиукраїнськими поглядами одіозна республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін зробила порцію скандальних заяв щодо законопроєктів про допомогу Україні та Ізраїлю, і почала у них вносити свої "правки". В одній з них зазначається, що будь-який член Конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії.

Про це Грін пише у своєму Twitter (X). Вона зазначила, що продемонструвати свою підтримку Україні можна не тільки фінансовою підтримкою, а й шляхом прямої участі на фронті.

Після серії дописів трампістка Марджорі Тейлор Грін "внесла 7 правок" щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні для протистояння у війні з Росією.

Зокрема:

Будь-який член Конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії. Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Ніякі кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки Державний секретар не подасть Конгресу звіт, який підтверджує, що християнські церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду. Ніякі кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки Україна не закриє всі біолабораторії та не надасть усі дані про такі дослідження уряду Сполучених Штатів. Кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100 відсотків, і відповідна сума повинна бути надана Адміністратору Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Лахайну, штат Гаваї (жертвам пожеж). Кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100 відсотків, і відповідна сума повинна бути надана Адміністратору Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Східній Палестині, штат Огайо (жертвам краху поїзда). Загальна сума асигнувань, передбачених цим законом, передається Генеральному прокурору для ініціювання процедури видворення іноземців, які не мають законного статусу відповідно до імміграційного законодавства.

Трампістка також почала вносити свої правки і у законопроєкт щодо пакета допомоги Ізраїлю. Грін пропонує поставити на кордоні з Мексикою ізраїльські космічні лазери, щоб уражати нелегалів.

"Кошти, виділені цим законом, будуть використані для розвитку космічної лазерної технології на південно-західному кордоні", — йдеться у правці.

На тлі цих правок нардеп Ярослав Железняк заспокоїв українців. Він зауважив: "Нічого не буде, нічого сильно не затягнуть, у суботу пройдуть спецпроцедуру і 2/3 проголосують". На його думку, рішення може затягнутися, але на пару днів, що сильно не вплине на ситуацію.

У мережі користувачі шоковані правками Грін, і зазначають : "О це так розмах!"

Раніше "Телеграф" писав, що кандидат у президенти США Дональд Трамп та польський голова держави Анджей Дуда зустрілися в Нью-Йорку. Обговорювали питання оборони, НАТО та війну в Україні.