Конгресменам доведеться вступати у ЗСУ: одіозна трампістка внесла неймовірні правки до законопроєкту про Україну
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Наговорила і про легітимність Зеленського, і про біолабораторії в Україні, і про гоніння вірян
Відома своїми ультраправими та антиукраїнськими поглядами одіозна республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін зробила порцію скандальних заяв щодо законопроєктів про допомогу Україні та Ізраїлю, і почала у них вносити свої "правки". В одній з них зазначається, що будь-який член Конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії.
Про це Грін пише у своєму Twitter (X). Вона зазначила, що продемонструвати свою підтримку Україні можна не тільки фінансовою підтримкою, а й шляхом прямої участі на фронті.
Після серії дописів трампістка Марджорі Тейлор Грін "внесла 7 правок" щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні для протистояння у війні з Росією.
Зокрема:
- Будь-який член Конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії.
- Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори.
- Ніякі кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки Державний секретар не подасть Конгресу звіт, який підтверджує, що християнські церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду.
- Ніякі кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки Україна не закриє всі біолабораторії та не надасть усі дані про такі дослідження уряду Сполучених Штатів.
- Кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100 відсотків, і відповідна сума повинна бути надана Адміністратору Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Лахайну, штат Гаваї (жертвам пожеж).
- Кожна сума, що надається цим законом, зменшується на 100 відсотків, і відповідна сума повинна бути надана Адміністратору Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Східній Палестині, штат Огайо (жертвам краху поїзда).
- Загальна сума асигнувань, передбачених цим законом, передається Генеральному прокурору для ініціювання процедури видворення іноземців, які не мають законного статусу відповідно до імміграційного законодавства.
Трампістка також почала вносити свої правки і у законопроєкт щодо пакета допомоги Ізраїлю. Грін пропонує поставити на кордоні з Мексикою ізраїльські космічні лазери, щоб уражати нелегалів.
"Кошти, виділені цим законом, будуть використані для розвитку космічної лазерної технології на південно-західному кордоні", — йдеться у правці.
На тлі цих правок нардеп Ярослав Железняк заспокоїв українців. Він зауважив: "Нічого не буде, нічого сильно не затягнуть, у суботу пройдуть спецпроцедуру і 2/3 проголосують". На його думку, рішення може затягнутися, але на пару днів, що сильно не вплине на ситуацію.
У мережі користувачі шоковані правками Грін, і зазначають : "О це так розмах!"
Раніше "Телеграф" писав, що кандидат у президенти США Дональд Трамп та польський голова держави Анджей Дуда зустрілися в Нью-Йорку. Обговорювали питання оборони, НАТО та війну в Україні.