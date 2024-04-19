Українка за етнічним походженням, Спартц зараз робить все для того, щоб Україна не отримала допомоги для війни проти РФ

Конгресвумен Палати представників Конгресу СШ від Республіканської партії США, уродженка України Вікторія Спартц не зупинилася на спробі вилучити з законопроєкту про допомогу Україні фінансування для українських біженців. Вона подала ще низку правок, які передбачають істотне скорочення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда". Судячи з дій Спартц, вона хоче максимально "зарізати" військову допомогу Україні, яку розглядають конгресмени.

Зокрема Спартц подала правку щодо виключення із законопроєкту положень на 7,8 млрд доларів, які пов'язані з програмою PDA. Ця програма дозволяє передавати Україні озброєння максимально оперативно – безпосередньо зі складів Армії США.

Окрім того, Спартц вимагає заборонити президенту США списувати заборгованість за кредитом Україні. Також в одній з її правок є вимога заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) усім країнам, які "постраждали від війни в Україні". Неважко здогадатися, що мова йде в першу чергу саме про Україну.

Вікторія Спартц є уродженкою міста Носівка на Чернігівщині, хоча все її шкільне життя пройшло у Чернігові. Зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем вона познайомилася, коли їздила до Москви відвідувати родичку. Саме це дозволило їй переїхати до США та зробити там кар'єру політика. При цьому вона сама регулярно приїжджає до батьків. 17 квітня по Чернігову було завдано ракетних ударів, внаслідок яких загинули та постраждали люди. Однак факти жорстоких атак не впливають на рішення конгресвумен.

Доречі, ще до цього Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі 60 млрд доларів.

17 квітня на сайті Палати представників Конгресу США з’явилися тексти законопроєктів щодо виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Як і обіцяв речник Майкл Джонсон, вони були подані трьома різними документами.