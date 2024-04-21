США думають про відправку в Україні додаткових радників: які завдання вони мають в Україні

Американські радники в Україні не виконують бойові місії

Сполучені Штати розглядають можливість відправити додаткових військових радників в Україну на тлі того, що російські терористи тиснуть на фронті на українські підрозділи. Американські радники не виконують бойові ролі – їхнім завданням є консультація та підтримка уряду та Збройних сил України.

Про це пише видання Politico із посиланням на заяву, яку зробив спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, кількість радників в України коливається залежно від ситуації, а місія, яку вони виконують, не є бойовою.

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві… В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", – сказав він.

Одне з головних завдань ODC, які воно виконує в Україні – спостереження за озброєнням, яке США відправляють для ЗСУ. Окрім того, нові радники допоможуть українським військам з обслуговуванням американської зброї. Також ODC забезпечує безпеку посольства США в Україні.

"Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", – зазначили джерела у розмові з виданням.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.