Російські пропагандисти та чиновники буквально змагаються, хто наговорить більше погроз та образ на адресу США

Після новини про те, що Палата представників Конгресу США ухвалила допомогу Україні та іншим союзникам Сполучених Штатів, а також дозволила конфіскувати російські активи, в Росії почалася справжня істерика. Зокрема з боку російських офіційних осіб, а також пропагандистів було озвучено чималу кількість погроз та образ на адресу США та американських політиків.

Наприклад, відомий алкоголік та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вже накатав черговий пост у Telegram, де побажав США зануритися у громадянську війну, яка призведе до розпаду Штатів. Окрім того, надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню він назвав "голосуванням радісних штатівських виродків" за "продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни".

Недалеко від нього опинився пропагандист, ексдепутат Верховної Ради України, зрадник та поплічник російських терористів Олег Царев. Запалена уява Царьова пов'язала прийняття законопроєкту про допомогу Україні з "днем народження Гітлера", а Росію він чомусь назвав "наступницею СРСР".

Трохи більш обтічним у формулюваннях був прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, Дмитро Пєсков. "Рот Путіна" заявив у коментарі російським пропагандистам, що допомога Україні від США нібито "зробить більше загиблих українців" (про те, наскільки буде зроблено більше мертвих росіян, Пєсков вирішив промовчати), а також почав погрожувати, що США нібито доведеться відповідати за конфіскацію російських активів.

"Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки та ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму", – заявив він.

Також відзначилася офіційний спікер МЗС РФ Марія Захарова, яка заявила про те, що допомога США американським союзникам "посилить світові кризові явища". При цьому Захарова, яка, як відомо, має проблеми з алкоголем, назвала допомогу Україні "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню – "втручанням у внутрішні справи Китаю" а Ізраїлю – "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення".

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.