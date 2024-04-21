США думают об отправке в Украине дополнительных советников: какие задачи у них есть в Украине

Американские советники в Украине не выполняют боевые миссии

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить дополнительных военных советников в Украину на фоне того, что российские террористы давят на фронте на украинские подразделения. Американские советники не исполняют боевые роли, их задача – консультация и поддержка правительства и Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление, сделанное спикером Пентагона, бригадным генералом Патриком Райдером. По его словам, количество советников в Украине колеблется в зависимости от ситуации, а выполняемая ими миссия не является боевой.

"В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве… В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, она встроена в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство", – сказал он.

Одна из главных задач ODC, выполняемых в Украине – наблюдение за вооружением, которое США отправляют для ВСУ. Кроме того, новые советники помогут украинским войскам по обслуживанию американского оружия. Также ODC обеспечивает безопасность посольства США в Украине.

"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60", – отметили источники в разговоре с изданием.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.