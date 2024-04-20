Чекати недовго: у Сенаті назвали дату голосування щодо пакету допомоги Україні

Голосування пройде на початку тижня

Після успішного голосування за документом про військову допомогу Україні в Палаті представників він має бути проголосований у Сенаті. Це голосування відбудеться лише у вівторок, 23 квітня.

Як повідомляє Independent, про це розповів лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Він зазначив, що частину інших актів уже було прийнято, а тому перешкод для проходження законопроєкту не повинно бути.

"Ми розраховуємо оголосити про угоду, яка дозволяє провести наступне голосування у вівторок, у другій половині дня", — сказав Шумер.

За його словами, у цей день сенатори мають намір розглянути всі три законопроєкти про допомогу не лише Україні, а й Ізраїлю та Тайваню.

Видання пише, що рішення спікера Палати представників Майка Джонсона про те, щоб поставити ці документи на голосування, сильно не сподобалися частині ультраправих республіканців, а тому є ймовірність, що вони намагатимуться зняти його з посади за те, що той під час критичних голосувань покладається на допомогу демократів.

Лідер демократів уже заявив, що його партія не даватиме голосу за зняття Джонсона з посади.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті і, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.