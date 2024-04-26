Не тільки зброя, треба і люди: США тиснули на Україну з законом про мобілізацію

Мобілізаційні зусилля України важливі для стабілізації фронту

Вже з 16 травня в Україні набуває чинності, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, новий закон про мобілізацію. Щодо ухвалення якого на Київ тиснули США.

Про це пише The New York Times. Штати потребували впевненості у наявності людського ресурсу.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн зауважив, що мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія. Тому американські чиновники тиснули не тільки на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, а й на уряд Києва, аби той розв'язував проблеми з мобілізацією.

"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", – сказав О’Браєн.

Видання акцентує і на тому, що відсутність чіткості щодо реалізації цього законопроєкту додала гарячих дебатів в Україні.

"Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку понад два роки, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком", – йдеться у статті.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні. Перший транш включатиме ракети класу "земля-земля" великої дальності, які дозволять Україні завдати ударів по російським військам далеко за лінією фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Пентагону відкрив "Рамштайн" заявами про F-16 та новий пакет допомоги Україні.