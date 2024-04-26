Не только оружие, нужны и люди: США давили на Украину с законом о мобилизации

Мобилизационные усилия Украины важны для стабилизации фронта

Уже с 16 мая в Украине вступает в силу, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, новый закон о мобилизации. Относительно принятия которого на Киев давили США.

Об этом пишет The New York Times. Штаты нуждались в уверенности в наличии человеческого ресурса.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен отметил, что мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома войны, как и артиллерия. Поэтому американские чиновники давили не только на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, но и на правительство Киева, чтобы решение проблем с мобилизацией.

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", – сказал О’Брайен.

Издание акцентирует и то, что отсутствие четкости по реализации этого законопроекта добавило горячих дебатов в Украине.

"Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, воюющих без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом", – говорится в статье.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине. Первый транш будет включать ракеты класса "земля-земля" большой дальности, которые позволят Украине нанести удары по российским войскам далеко за линией фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Пентагона открыл "Рамштайн" заявлениями о F-16 и новом пакете помощи Украине.