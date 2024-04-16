Зеленський підписав новий закон про мобілізацію: коли він набирає чинності

Із запровадженням закону відбудуться деякі зміни

Президент України Володимир Зеленський підписав затверджений Верховною Радою гучний закон про мобілізацію. Він набуде чинності за 30 днів.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту. Свій підпис Зеленський поставив 16 квітня.

Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкту про мобілізацію №10449 у другому читанні 11 квітня. Тоді 283 народні депутати проголосували за відповідне рішення.

Мобілізація по-новому включає заміна термінової служби базовою військовою службою. Громадяни проходитимуть військову підготовку п’ять місяців у мирний час та три у військовий. Для людей молодших 24 років можна вибрати час служби.

Також тепер військовозобов’язані можуть оновити дані про себе не лише у Територіальному центрі комплектування, а й у ЦНАПі чи онлайн. Для цього буде спеціальний електронний кабінет.

Чоловікам віком 25-60 років необхідно мати при собі документи військового обліку, щоб у разі потреби пред’явити їх співробітникам ТЦК, поліції чи прикордонникам.

Ті військовослужбовці, які повернулися з полону або здобули інвалідність, зможуть демобілізуватися з полону за своїм бажанням. Ті, хто отримав ІІ або ІІІ групу інвалідності після початку повномасштабної війни, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Йдеться про тих, кого раніше визнали обмежено гідними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які два способи вручення повісток прописані у новому законі.