Раніше, аніж очікувалося: у Байдена розповіли, коли Україна отримає нове озброєння

США розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів

Перше озброєння з нового пакета військової допомоги США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Проте деяке обладнання буде надано дещо пізніше.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда". Він нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

"В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – ред.) в дуже короткі терміни, за лічені дні… Інші речі займуть більше часу", – зазначив Кірбі.

Водночас представник Білого дому заявив, що наразі є пріоритетом для України є засоби протиповітряної оборони й оголошений нещодавно пакет військової допомоги України містить критично важливі для неї засоби. Відповідаючи на питання журналіста щодо можливої відправки до України ще однієї батареї ЗРК Patriot, він відповів: "Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати".

"Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це", — наголосив Кірбі.

Своєю чергою речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну. Водночас він додав, що процес доставки вже розпочався, зокрема, США вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.

"Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше", – заявив він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.