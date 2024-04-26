Глава Пентагон відкрив "Рамштайн" заявами про F-16 та новий пакет допомоги Україні

Всебічна підтримка Україна продовжуватиметься й надалі

Під час відкриття 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн", глава Міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет допомоги Україні. Також він повідомив, що довгоочікувані літаки F-16 почнуть прибувати уже цього року разом із навченими пілотами.

Про це йдеться у трансляції звернення Ллойда Остіна. Зазначається, що новий пакет допомоги на суму 1 мільярда доларів міститиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", — сказав глава Пентагону.

За словами Остіна, за два роки повномасштабної війни Україна в рамках "Рамштайну" отримала більш як 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", — зауважив глава Пентагону.

Остін наголосив, що всебічна підтримка Україна продовжуватиметься й надалі. До того ж Контактна група розробила новий механізм, який дозволить швидше адаптуватись до нових викликів та потреб.

Зокрема глава Пентагону повідомив: "Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет".

У Пентагоні розуміють, що Україна зараз потребує більшої кількості артилерійських систем, аби звільнити окуповані Росією території.

"Боротьба України за свободу, за свій суверенітет – ця боротьба важлива для нас всіх. Україна не зігнулася під черевиком Путіна. Тому сьогодні ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів. Україна показала всьому світу, наскільки небезпечним та хаотичним був би світ, якби автократи зайняли своє місце та отримали, що хочуть. Два роки тому я казав, що ми продовжуватимемо допомагати зміцнювати арсенал української демократії. І ми робитимемо це сьогодні", — резюмував Остін.

Раніше "Телеграф" писав, що, за висновками аналітиків ISW, проблеми з боєприпасами та системами для протиповітряної оборони України призвели до створення малозахищених районів вздовж фронту. Тому російські терористи атакують українські позиції керованими та некерованими авіабомбами, що врешті дає росіянам можливість повільно, зі втратами, але впевнено просуватися вперед.