Китай закликає співпрацювати з Росією

Заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан закликав розпочати міжнародне розслідування вибухів, що сталися на "Північному потоці" у вересні 2022 року. За його словами це має відбуватися під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Відповідну заяву Ген Шуан зробив під час засідання в ООН. Та закликав країни співпрацювати з Росією.

"Ми знову закликаємо оперативно запустити міжнародне розслідування під керівництвом ООН, щоб встановити істину та зробити так, щоб її почули. Ми закликаємо відповідні країни активно взаємодіяти та співпрацювати з Росією у спільному розслідуванні", – зазначив Шуан під час своєї промови.

При цьому, за словами постпреда Китаю, неможливо не підозрювати країни, які мали розслідувати вибухи на "Північному потоці" у спробі приховати якісь докази.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Швеція розпочали розслідування у 2022 році. Росія зажадала, щоб її представників запросили до участі в ньому, але отримала відмову на тлі підозр, що саме російська влада стояла за атакою на газопроводи.

При цьому, варто зазначити, що російська пропаганда в тому, що відбулося, традиційно, звинувачує Україну та Захід, а отже заяви Китаю грають лише на руку Кремля. Разом з тим, ми писали про те, чому до вибухів на "Північних потоках" приплели Україну. Свою версію озвучив та пояснив ексрозвідник КДБ.