Снова подыгрывают Кремлю? Постпред Китая в ООН упомянул о взрывах на "Северных потоках" и сделал "неожиданное" предложение

Китай призывает сотрудничать с Россией

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Ген Шуан призвал начать международное расследование взрывов, произошедших на "Северных потоках" в сентябре 2022 года. По его словам, это должно происходить под эгидой Организации Объединенных Наций.

Соответствующее заявление Ген Шуан сделал во время заседания ООН. Призвал страны сотрудничать с Россией.

"Мы снова призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании", – отметил Шуан.

При этом, по словам постпреда Китая, невозможно не подозревать страны, которые должны расследовать взрывы на "Северном потоке" в попытке скрыть доказательства.

Напомним, Германия, Дания и Швеция начали расследование в 2022 году. Россия потребовала, чтобы ее представителей пригласили к участию в нем, но получила отказ на фоне подозрений, что именно российские власти стояли за атакой на газопроводы.

При этом следует отметить, что российская пропаганда в произошедшем традиционно обвиняет Украину и Запад, а значит заявления Китая играют только на руку Кремля. Вместе с тем, мы писали о том, почему к взрывам на "Северных потоках" приплели Украину. Свою версию озвучил и объяснил экс-разведчик КГБ.