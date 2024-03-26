Санкційний режим на межі краху: Росію викрили на масштабній допомозі КНДР

Диктаторські режими зуміли домовитись

Росія з 7 березня 2024 року всупереч санкціям ООН розпочала пряме постачання нафти до Північної Кореї (КНДР), яка постачає боєприпаси для російської армії. Мінімум п’ять північнокорейських танкерів вийшли зі Східного порту, що розташований на Далекому Сході РФ.

Прямі постачання нафти ще більше зміцнюють зв’язки між авторитарними режимами Росії та КНДР, а їхню співпрацю на Заході назвали повномасштабною атакою на санкційний режим, який вже знаходиться на межі краху. Про це інформує Financial Times.

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Постачання нафти КНДР можуть бути частиною великих домовленостей між цими країнами. Так Росія може розраховуватись за отримані боєприпаси. У серпні 2023 року до РФ надійшли "тисячі контейнерів" зі снарядами.

"Те, що ми бачимо зараз, ― це чітка бартерна домовленість "зброя в обмін на нафту", яка відкрито порушує санкції. І яка демонструє траєкторію шляху Росії до держави-злочинця", ― сказав Х'ю Гріффіт, екскоординатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти КНДР.

Зазначимо, що прямі постачання нафти Північній Кореї є порушенням санкцій проти режиму Кім Чен Ина, введеними у 2017 році ООН. Обмеження ввели через випробовування ядерної зброї. Володимир Путін також приєднався до західних санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що аналітики встановили маршрути постачання снарядів з КНДР. Також вдалось визначити, де їх зберігають на території Росії.

Також стало відомо, що у Північній Кореї запустили заводи на повну потужність, щоб випускати більше боєприпасів для РФ. За це КНДР отримує у великих кількостях товари першої потреби.