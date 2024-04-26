У Фінляндії вандали зрізали прапор України: у цій історії є важливий нюанс

Це вже не перший подібний випадок

У фінському місті Лаппеенранта, що знаходиться неподалік від кордону з Росією, невідомі зірізали прапор України. За останній тиждень це вже другий випадок вандалізму щодо українського прапора.

Як пише YLE, український прапор висів на флагштоках перед мерією міста. Невідомі обрізали мотузки, на яких він тримався, після чого прапор опинився на землі. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Після цього випадку міська влада звернулася до поліції. Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків.

"Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим", – пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.

Лаппеенранта — місто та муніципалітет у Фінляндії, у губернії Східна Фінляндія, адміністративний, економічний та культурний центр провінції Південна Карелія. Розташований в західній частині історичної провінції Карелія, на південному березі озера Сайма, поблизу російсько-фінського кордону. Населення міського муніципалітету становить близько 73 000 чол. За розміром місто тринадцяте по величині у Фінляндії.

Лаппеенранта на мапі

Нагадаємо, у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонської області воїни ЗСУ встановили український прапор. Тепер він розвивається на місцевій водонапірній вежі.