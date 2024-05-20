В ЗМІ повідомили про смерть президента Ірану Раїсі: підозрюють, що аварія не була випадковою

Іран – це не та країна, де президент може загинути внаслідок нещасного випадку

Схоже, що президент Ірану Ібрагім Раїсі насправді загинув. Іранська влада зараз перебуває у ступорі, оскільки не знає, як повідомити народу цю новину, щоб не викликати у країні хаос.

Про це написав старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для американського видання The Atlantic. За його словами, інформацію про смерть Раїсі йому повідомило власне джерело, наближене до президента Ірану, проте експерт не зміг підтвердити її самостійно.

"Смерть Раїсі підтверджена, влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу. Я не зміг самостійно підтвердити це", – написав він.

При цьому Азізі зазначив, що Іран – це не та країна, де президент може загинути внаслідок простого нещасного випадку. Проте з іншого боку усім відомо, у якому жалюгідному стані знаходиться іранська авіація через санкції та міжнародну ізоляцію.

"У попередні роки в подібних аваріях загинули щонайменше два міністри кабінету міністрів і двоє провідних воєначальників. Вертоліт Раїсі, який також перевозив міністра закордонних справ Ірану та двох вищих регіональних чиновників, проходив сумнозвісну туманну та гірську місцевість на північному заході Ірану. "Інцидент" цілком міг бути нещасним випадком", – нагадав експерт.

Азізі додав, що навіть у випадку, коли смерть Раїсі сталася дійсно внаслідок аварії, яка не була підстроєна його супротивниками, підозри все одно залишаться. Хоча Раїсі був одним з найбільш політично некомпетентних президентів за всю історію ісламського Ірану.

Нагадаємо, що вдень 19 травня, стало відомо про те, що гелікоптер, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії у горах. Новину про інцидент повідомило державне телебачення Ірану.

Нині в районі пошуку 40 груп швидкого реагування, проте погодні умови дуже нестабільні. Пошуковики використовували дрони та інші літальні засоби, проте через погодні умови задіяти їх виявилося неможливим. Зараз в районі працюють лише рятувальні групи швидкого реагування.

"Телеграф" раніше розповідав, хто такий Ібрагім Раїсі, а заразом і про те, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.