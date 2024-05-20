В Иране назначено временного лидера после смерти президента Раиси: что о нем известно

Выборы должны пройти в течение 50 дней

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. До избрания нового лидера государства он будет руководить иранским кабинетом министров.

Но в течение 50 дней должно стать известно имя нового главы Ирана. Об этом сообщает Tasnim.

"В соответствии с Конституцией Ирана, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет руководить кабинетом министров по усмотрению лидера исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи до избрания нового президента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Конституция предусматривает, что совет в составе спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента должен быть сформирован, а также должны быть приняты меры по избранию нового президента в течение 50 дней. За это время в стране должны пройти выборы, предусмотренные конституцией.

Что известно о Мохбере

Мохбер родился 1 сентября 1955 года в городе Дизфуль. Он имеет докторскую степень и степень магистра в области международного права и менеджмента. Во время ирано-иракской войны он служил офицером в медицинском корпусе Корпуса стражей исламской революции.

В июле 2010 года Европейский союз включил Мохаммада Мохбера в список лиц и организаций, к которым были применены санкции по подозрению в причастности к проблеме создания ядерных или баллистических ракет. Двумя годами позже его исключили из этого списка.

Заметим, что у политики Мохбера такой же курс, как и у покойного Раиси, и она направленна на Москву. Именно Мохаммад Мохбер в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными должностными лицами и членами Высшего Совета национальной безопасности Ирана посещал Москву для завершения соглашения об отправке в Россию "шахедов" и ракет класса "земля-земля" для оказания поддержки во время вторжения России в Украину.

В то же время Sky News не исключает, что смерть Раиси может стать моментом нового подъема протестного движения. Внутри Ирана также много диссидентских групп, в частности ответвления "Исламского государства", которые могут попытаться воспользоваться этой ситуацией.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых СМИ появилось мнение, что авария, в которых погиб Ибрагим Раисе, не была случайной. Ведь Иран – это не та страна, где президент может погибнуть в результате простого несчастного случая. Однако с другой стороны всем известно, в каком плачевном состоянии находится иранская авиация из-за санкций и международной изоляции.