Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі підтвердили: всі подробиці

Раїсі та його супровід прямували до Тебрізу

Місцеві іранські видання стверджують, що Ібрагім Раїсі міг загинути під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. Загибель президента Ірану підтвердили в країні

Причиною цього стало те, що гелікоптер врізався в гору через складні погодні умови та погану видимість. Про це повідомляє видання Mehr.

Там зазначили, що крім президента Раїсі, на борту перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

Видання "TasnimNews" пише, що Раїсі та його супровід прямували до Тебрізу на гелікоптері після церемонії введення в експлуатацію греблі Кізгалаасі, яка відбулася в присутності президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Віце-президент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Ебрахіма Раїсі та його делегацію під час аварії вертольота.

Момент офіційного оголошення про мученицьку смерть аятолли Раїсі в храмі імама Рези (AS)

"Телеграф" раніше розповідав, хто такий Ібрагім Раїсі, а заразом і про те, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.