Знайшли український слід? У Росії активно шукають винних у аварії вертольота президента Ірану

Пошуки місця аварії вертольота продовжуються

В Ірані майже 10 годин продовжуються пошуки місця аварії вертольота, на якому летів президент країни Ібрагім Раїсі. І хоча пошуки ще тривають, але в російській частині мережі вже шукають на кого б спихнути відповідальність за це.

Зокрема, пропагандисти вже почали натякати, що союзника російського диктатора Володимира Путіна усунули США. При цьому аргументи в деяких випадках можна назвати комічними.

Так, один із пропагандистів звернув увагу на "надійність" вертольотів Мі-171, що для нього стало достатнім аргументом для того, щоб вважати, що аварію могли підлаштувати.

Гелікоптер Мі-171 експлуатується з 1992 року, і з того часу було зафіксовано 13 аварій за їх участю не рахуючи аварії вертольота Раїсі, але 3 з них сталися у 2023-24 роках. До того ж всього їх було випущено трохи більше ніж 260 штук, для порівняння Мі-8 було випущено понад 7,5 тисячі.

Своєю чергою відома пропагандистка Маргарита Сімоньян вдарилася в лірику і натякнула на те, що поранення словацького прем’єра Роберта Фіцо та падіння вертольота Раїсі це ланки одного ланцюжка.

Тим часом російський політик Сергій Марков і вдарився в ще глибшу конспірологію і звинуватив у можливій смерті Раїсі авторів Вікіпедії, приплівши до них українців та США.

Водночас автори одного з популярних російських telegram-каналів вирішили не морочитися з деталями і заявили, що президент Ірану користувався не російським вертольотом, а американським.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, хто такий Ібрагім Раїсі, а заразом і про те, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.