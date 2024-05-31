Чому Росію не виженуть з Ради безпеки ООН: Кулеба дав несподіване пояснення

ООН не є ефективною з точки зору припинення воєн, констатував він

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія, яка веде масштабну загарбницьку війну в центрі Європи, продовжує входити до Ради безпеки Організації об’єднаних націй. У той час як завдання ООН полягає в тому, щоб запобігати та вирішувати військові конфлікти.

Дмитро Кулєба розповів про це в інтерв’ю OBOZ.UA. Він прокоментував ініціативу старшого наукового співробітника Центру міжнародного права імені Лаутерпахта при Кембриджському університеті Томаса Гранта щодо обмеження прав Росії в ООН. Глава МЗС констатував, що ООН не є ефективною з погляду вирішення військових конфліктів. Наразі триває кілька війн, у тому числі й в Україні, а організація нічого не може з цим зробити.

Кулеба додав, що ця проблема вирішується шляхом глибокої дискусії та зміни політичного балансу у світі. Він додав, що навіть інші постійні члени Ради Безпеки ООН, у тому числі й ті, що стоять на боці України, не хочуть реформувати Радбез, бо бояться втратити свої важелі впливу на ситуацію у світі.

"Тому США, Франція, Велика Британія сто разів можуть бути і є за Україну, але коли ти говориш "давайте викинемо Росію з Ради Безпеки ООН, тим більше, що вона там знаходиться незаконно, зайняла це місце Союзу", то їхній страх не щодо Росії. Вони б теж залюбки викинули її, але їхній страх у тому, що, відкривши цю скриньку Пандори, вони можуть втратити свої привілеї. І ще невідомо, хто здобуде ці привілеї в підсумку", — пояснив він.

Нагадаємо, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Росія, проголосивши себе "державою-продовжувачем" СРСР, посіла його місце в Раді безпеки ООН. Тоді як Україна (і Білорусь) були представлені там із 1945 року.

Варто зазначити, що ООН часто стає об’єктом критики світової громадськості через свою сумнівну позицію. Як повідомляв "Телеграф", нещодавно генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував рішення Гааги щодо Ізраїлю та нарвався на жорстку критику.