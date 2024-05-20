В ООН відповіли, чи вважають Зеленського легітимним президентом України

Російська пропаганда розкачує тему нелегітимності

Організація Об’єднаних Націй (ООН) вважає Володимира Зеленського, який перебуває на посаді президента 5 років, головою держави. Тобто його легітимність не закінчиться з 21 травня 2024 року.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник голови ООН Стефан Дюжаррік. Він відповів на питання журналістів про позицію всесвітньої організації стосовно легітимності Зеленського як президента та представника України на мирних перемовинах.

"Президент Зеленський залишається для нас главою держави Україна та тією людиною, з якою генеральний секретар спілкується, коли йому потрібно зв'язатися з українським лідером", ― сказав Дюжаррік.

Зазначимо, що російська пропаганда намагається розкручувати тему нелегітимності Зеленського. До прокремлівською риторики приєднався Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі. Він говорив, що Путін не захоче підписувати мирний договір з Україною через закінчення терміну повноважень Зеленського.

Нещодавно питання легітимності президента України підняв і сам російський диктатор. Він сказав, що її наявність є важливою умовою для перемовин.

Проте Володимир Олександрович залишається законним президентом України після 20 травня. Це підтвердили у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Раніше "Телеграф" писав, як в Офісі президента оцінили "п’ятирічку" Зеленського. Подоляк звернув увагу на чотири принципові зміни.