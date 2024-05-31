Почему Россию не выгонят из Совбеза ООН: Кулеба дал неожиданное объяснение

ООН не эффективна с точки зрения прекращения войн, констатировал он

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему Россия, которая ведет масштабную войну в центре Европы, продолжает входить в Совет безопасности Организации объединенных наций. В то время как задача ООН в том, чтобы предотвращать и разрешать военные конфликты.

Дмитрий Кулеба рассказал об этом в интервью OBOZ.UA. Он прокомментировал инициативу старшего научного сотрудника Центра международного права имени Лаутерпахта при Кембриджском университете Томаса Гранта по ограничению прав России в ООН. Глава МИД констатировал, что ООН не эффективна с точки зрения разрешения военных конфликтов. Сейчас идет несколько войн, в том числе и в Украине, а организация ничего не может с этим сделать.

Кулеба добавил, что эта проблема решается путем глубокой дискуссии и изменением политического баланса в мире. Он добавил, что даже другие постоянные члены Совета Безопасности ООН, в том числе и стоящие на стороне Украины, не хотят реформировать Совбез, потому что боятся потерять свои рычаги влияния на ситуацию в мире.

"Поэтому США, Франция, Великобритания сто раз могут быть и есть за Украину, но когда ты говоришь "давайте выбросим Россию из Совета Безопасности ООН, тем более что она там находится незаконно, заняла это место Союза", то их страх не по отношению к России. Они бы тоже охотно выбросили ее, но их страх в том, что, открыв этот ящик Пандоры, они могут потерять свои привилегии. И еще неизвестно, кто получит эти привилегии в итоге", — пояснил он.

Напомним, после распада Советского Союза в 1991 году Россия, провозгласив себя "государством-продолжателем" СССР, заняла его место в Совбезе ООН. Тогда как Украина (и Беларусь) были представлены там с 1945 года.

Стоит отметить, ООН часто становится объектом критики мировой общественности из-за своей сомнительной позиции. Как сообщал "Телеграф", недавно генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение Гааги по Израилю и нарвался на жесткую критику.