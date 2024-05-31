Обмінів не було вже місяці: Україна повернула з полону 71 захисника і чотирьох цивільних (фото)

В мережі показали щемливі кадри повернення

У п'ятницю, 31 травня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. В нашу країну повернулось 75 людей. Серед них — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він опублікував у себе на сторінці відповідні фото.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", — написав він.

За словами президента, з російського полону повернулися воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами", — зазначив він.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених — 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Там додали, щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Також Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.

За даними росЗМІ, Росії повернули 75 російських військовослужбовців, передають "РИА Новости".

Обмін полоненими

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання на позитивні новини щодо повернення дітей та інших громадян України, депортованих Росією. За його словами, очікується, що це станеться найближчим часом.

З початку повномасштабного вторгнення Росією в Україну відбулося кілька обмінів військовополоненими. Проте протягом останнього року РФ значно ускладнила процес таких обмінів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у лютому. Тоді вдалося провести обмін 100 на 100. Додому повернулись — нацгвардійці, прикордонники, воїни ЗСУ та захисники Маріуполя.