"У нього нема честі": генсек ООН прокоментував рішення Гааги щодо Ізраїлю та нарвався на критику

У мережі слова Гутерреша викликали обурення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав про те, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо Ізраїлю та операції у Рафаху є "обов'язковими для виконання". Таку заяву генсек зробив сьогодні, 25 травня.

Про це повідомляє видання Barrons з посиланням на Agence France Presse. Крім того, таку інформацію публікують й інші іноземні видання, проте не зазначають, де саме Гутерреш зробив таку заяву.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголошує на обов'язковому характері рішення Міжнародного суду щодо припинення операції Ізраїлю в Рафаху", — зазначається у повідомленні нижче.

Сьогодні МКС назвав гуманітарну ситуацію в Рафаху "катастрофічною". Водночас представники ООН стверджують, що ситуація погіршиться ще більше, якщо ізраїльська операція триватиме й далі. Як ми повідомляли раніше, Міжнародний суд зобов’язав Ізраїль негайно припинити військову операцію в місті Рафах у секторі Гази.

Заява Гутерреша очікувана викликала бурхливу реакцію у мережі, зокрема у X (Twitter). Так, наприклад, доктор філософії в Університеті Сассарі (Італія) назвав Міжнародний суд еманацією ООН та звинуватив його антисемітизмі.

"Міжнародний суд, будучи еманацією ООН на чолі з Гутеррешем є політичним органом з явними, погано прихованими антисемітськими жилками", — написав професор.

"Він абсолютно марна трата місця. У нього абсолютно немає чесності", — написав інший користувач.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент США Джо Байден рішуче виступив на захист Ізраїлю. Та заявив, що ізраїльські війська не здійснюють геноцид у своїй військовій кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Також ми писали про те, що тіло головної заручниці ХАМАСу, дівчини на імя Шані Лук днями знайшли ізраїльські військові.