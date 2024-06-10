Триває пошукова операція

Літак, на борту якого перебували віце-президент Малаві Саулос Чиліма та ще дев'ятеро людей, зник з радарів. Нагадаємо, раніше зазнав аварії гелікоптер із президентом Ірану Раїсі на борту. Щодо африканського літака, то він перестав виходити на зв’язок після того, як залишив столицю країни Лілонґве.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на Офіс президента Малаві. Президент країни Лазарус Маккарті Чаквера вже наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію.

"Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як покинув столицю Лілонґве в понеділок вранці. Президент наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію після того, як представники авіації не змогли зв’язатися з літаком. Повітряне судно мало приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу, що на півночі країни, одразу після 10:00 за місцевим часом, але він не прибув", — пише BBC.

Зазначається також, що через інцидент президент країни Чаквера скасував свій запланований візит на Багами.

Саулос Чиліма

Саулос Чиліма обіймає посаду віце-президента Малаві з травня 2014 року. AFP зазначає, що у 2022 році він був позбавлений повноважень через судовий розгляд про хабарництво за участю британсько-малавійського бізнесмена. У травні суд у Малаві зняв звинувачення з Чиліми.

До початку своєї політичної кар'єри Саулос Чиліма обіймав керівні посади у філіях багатонаціональних компаній у Малаві, включаючи Unilever, Coca-Cola та Airtel Malawi.

Саулос Чиліма

Малаві

Малаві — країна на південному сході Африки, яка межує на півночі та північному сході з Танзанією, на сході, півдні та заході з Мозамбіком, на заході із Замбією. Малаві є однією з найменш розвинених країн світу. Економіка країни побудована на сільському господарстві, населення здебільшого складають селяни. Малавійський уряд багато в чому залежить від зовнішньої допомоги для розвитку освіти, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища та подолання проблем безробіття й перенаселення.

У 2023 році стало відомо, що Росія, яка останні роки так і пнеться, щоб налагодити "дружні стосунки" з африканськими країнами, намагалася "підкупити" Малаві постачанням безкоштовних добрив.

Малаві на карті світу

Так, російський уряд пожертвував Малаві 20 000 тонн добрив, щоб заручитися дипломатичною підтримкою африканської країни. На такий "широкий жест" Росія пішла, ймовірно через те, що у 2022 році Малаві в ООН проголосувала за засудження Росії через її вторгнення в Україну. При цьому, понад 15 інших африканських країн утрималися під час голосування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Росія планує зняти з "Талібану" статус терористів. Схоже, що російський терористичний режим впевнено взяв курс на підтримку терористичних угруповань та рухів в усьому світі.