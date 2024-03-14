"Тести на чаклунство" поширені в африканських країнах

В Анголі понад 50 людей загинули через отруєння невідомою рідиною. Вона нібито мала показати їхню причетність до магії.

Про це повідомило видання The Guardian Nigeria. Як розповіла член місцевої ради муніципалітету ангольського міста Камакупа Лузія Філемоне, понад 50 жертв змусили випити загадкову рідину, яка, на думку народних цілителів, здатна показати, чи людина практикує чаклунство.

У свою чергу представник поліції Антоніо Хоссі заявив, що це поширена практика "примушувати людей пити передбачувану отруту через віру в чаклунство". Він також зазначив, що останнім часом кількість подібних інцидентів зросла і поліція намагається їх припиняти.

Серед сільського населення Анголи поширені вірування в чаклунів, які здатні викликати нещастя на всю громаду. Внаслідок запідозрених у контакті з темними силами людей змушують випити спеціальний настій із трав, відомий як "мбулунго".

"Тест на чаклунство" проводять і в інших африканських країнах, а також нерідко зі смертельним ефектом. Наприклад, у лютому цього року в Гвінеї-Бісау після смерті двох молодих людей від тяжкої хвороби в місті Кулад кілька місцевих мешканок звинуватили в чаклунстві, їх змусили випити рідину як "тест на чаклунство": вісім із них загинули, ще 21 було госпіталізовано.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало, що численні відео з Судану, на яких зображені нібито українські розвідники, можуть виявитися правдивими. Імените американське видання поглибилося у питання і надало аргументи, які можуть свідчити про те, що Україна таки воює у цій африканській країні.