Росія визнала "Талібан" терористами у 2003 році

Російський терористичний режим впевнено взяв курс на підтримку терористичних угруповань та рухів в усьому світі. Після того, як росіяни вже заплямували себе тісними стосунками з палестинськими терористами з ХАМАСу, стало відомо, що Кремль розглядає зняття з афганського ісламістського руху "Талібан" статусу терористичної організації на території РФ.

Про це повідомили російські ЗМІ. Відомо, що російське міністерство закордонних справ відпрацьовує це питання.

"Щодо зняття з руху талібів статусу терористичної організації, то це питання опрацьовується МЗС Росії, Мін'юстом Росії та іншими російськими профільними відомствами. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни", – заявили у російському уряді.

При цьому спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з питань Афганістану Замір Кабулов заявив 1 квітня, що делегацію "Талібану" запросили на форум "Росія — Ісламський світ", який пройде у Казані в травні. Окрім того, Росія нібито постійно співпрацює з талібами у сфері "протидії тероризму" (звучить дуже сюреалістично).

Тим часом таліби, які захопили владу в Афганістані 2021 року, пограбували російський літак. Повітряне судно зазнало аварії на території країни 20 січня.

Окрім цього, талібський уряд Афганістану намагається вирішити проблему з водопостачанням північних регіонів країни. Однак їх методи можуть становити небезпеку для сусідніх країн.