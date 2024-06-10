Продолжается поисковая операция

Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, исчез с радаров. Напомним, ранее потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Раиси на борту. Что касается африканского самолета, он перестал выходить на связь после того, как покинул столицу страны Лилонгве.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на офис президента Малави. Президент страны Лазарус Маккарти Чаквера уже приказал приступить к поисково-спасательной операции.

"Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. Президент приказал начать поисково-спасательную операцию после того, как представители авиации не смогли связаться с самолетом. Воздушное судно должно было приземлиться в международном аэропорту Мзузу, что на севере страны сразу после 10:00 по местному времени, но оно не прибыло», — пишет BBC.

Отмечается также, что из-за инцидента президент страны Чаквера отменил свой запланированный визит на Багамы.

Саулос Чилима

Саулос Чилима занимает должность вице-президента Малави с мая 2014 года. AFP отмечает, что в 2022 году он был лишен полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве с участием британско-малавийского бизнесмена. В мае суд в Малави снял обвинения из Чилимы.

До начала своей политической карьеры Саулос Чилима занимал руководящие должности в филиалах многонациональных компаний в Малави, включая Unilever, Coca-Cola и Airtel Malawi.

Саулос Чилима

Малави

Малави — страна на юго-востоке Африки, граничащая на севере и северо-востоке с Танзанией, на востоке, юге и западе с Мозамбиком, на западе с Замбией. Малави является одной из наименее развитых стран мира. Экономика страны построена на сельском хозяйстве, население в основном составляют крестьяне. Малавийское правительство во многом зависит от внешней помощи для развития образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и преодоления проблем безработицы и перенаселения.

В 2023 году стало известно, что Россия, которая в последние годы так и тянется, чтобы наладить "дружеские отношения" с африканскими странами, пыталась "подкупить" Малави поставкой бесплатных удобрений.

Малави на карте мира

Так, российское правительство пожертвовало Малави 20 000 тонн удобрений, чтобы заручиться дипломатической поддержкой африканской страны. На такой "широкий жест" Россия пошла, вероятно, потому, что в 2022 году Малави в ООН проголосовала за осуждение России из-за ее вторжения в Украину. При этом более 15 других африканских стран воздержались во время голосования.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россия планирует снять с "Талибана" статус террористов. Похоже, что российский террористический режим уверенно взял курс на поддержку террористических группировок и движений по всему миру.