"Буде безпілотне пекло": США пригрозили Китаю "таємною зброєю" у разі атаки на Тайвань

США відкрили плани Китаю щодо захоплення Тайваню

США мають намір захищати Тайвань, якщо Китай має намір розпочати там військову операцію. Цей захист забезпечать тисячі дрібних морських безпілотників.

Про це розповів голова Індо-Тихоокеанського командування США Самуель Папаро у коментарі The Washington Post. За його словами, тактика Китаю полягає у проведенні швидкого вторгнення, щоби світ на нього не встиг зреагувати і вже був змушений миритися з фактом.

"Моє завдання — забезпечити, щоб у період до 2027 року і надалі американські військові та їхні союзники були здатні здобути перемогу", — сказав він.

За його словами, глава Китаю Сі Цзіньпін не хоче повторювати помилки російського диктатора Володимира Путіна і не дозволити війні затягтися, як це було в Україні. У відповідь США планують розгорнути в регіоні тисячі підводних, надводних та повітряних дронів, які підуть на перехоплення китайського флоту, щоб дати тайванцям та американцям час для підготовки відповіді.

"Я хочу перетворити Тайванську протоку в безпілотне пекло, використовуючи низку засекречених можливостей. Я можу зробити їх (китайських сил, — ред.) життя абсолютно нещасним на місяць, і це дасть мені час для решти", — додав Папаро і додав, що ця тактика реальна.

Видання зазначає, що у березні Пентагон виділив 1 мільярд доларів на програму "Реплікатор", для створення величезної кількості безпілотників саме для цього випадку. Однак наразі невідомо, на якій стадії перебуває її реалізація.

Водночас автори матеріалу зазначають, що ці рої дронів явно непорівнянні з тими зусиллями, які Китай нарощує зі свого боку Тайванської протоки. Крім того, американські військові в регіоні страждають від недофінансування і не мають можливості протидіяти деяким найновішим зразкам китайського озброєння на кшталт гіперзвукових ракет.

"У регіону є два варіанти. По-перше, вони можуть підкоритися і зрештою відмовитися від частини своїх свобод... або вони можуть озброїтися до зубів. Обидва випадки мають прямі наслідки для безпеки, свободи та благополуччя громадян Сполучених Штатів Америки", — підсумував Папара.

Нагадаємо, раніше видання Global Press повідомило, що на початку червня 2024 року китайські війська можуть вторгнутися на Тайвань. 23-24 травня Китай провів дводенні військові навчання навколо Тайваню.