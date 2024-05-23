Китай готується до війни? Йдуть навчання, зроблено грізні заяви, а ЗМІ назвали дату початку

Китай вважає Тайвань своєю територією

Вже на початку червня 2024 року китайські війська можуть вторгнутися у Тайвань. Це підтверджують і розпочаті у четвер, 23 травня, дводенні військові навчання навколо Тайваню.

Про це пише Global Press. Зазначається, що влада КНР назвала навчання "покаранням" за "сепаратистські дії".

"Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами і пролитою кров'ю", — сказав речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, описуючи навчання навколо острова

За даними ЗМІ, Тайвань у відповідь на це розгорнув протикорабельні ракети. Наразі зафіксовано наближення 33 китайських літаків та 31 корабля до острова.

Також китайські військово-морські сили та тайванська берегова охорона наразі перебувають на дуже близькій відстані в Тайванській протоці.

"Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас", — тайванська берегова охорона попереджає ВМС Китаю змінити курс.

Пекін оприлюднив мапу навчань

"Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами і пролитою кров'ю", — сказав речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, описуючи навчання навколо острова

Тайванська берегова охорона і китайський флот

Нагадаємо, що нещодавно у Тайвані відбулися восьмі вибори президента. Переможцем став Лай Чінте, який є прихильником незалежності Тайваню й зближення із США.

Під час своєї інавгурації 20 травня він побажав, аби Китай припинив військові загрози та залякування тайванців. Водночас у Китаї заявили, що вважають Тайвань своєю територією, а Лая Чінте назвали "сепаратистом".

Раніше "Телеграф" писав, що в США знову відкрито "наїхали" на Китай через підтримку Росії.