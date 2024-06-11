В останній момент: президент Аргентини змінив рішення щодо поїздки на Саміт миру

Україні важливо мати на саміті представників Південної Америки

Президент Аргентини Хав’єр Мілей в останній момент змінив свою думку щодо участі в Саміту миру у Швейцарії. Раніше він відмовлявся від його відвідування, але тепер з’явилася інформація, що він все ж таки поїде.

Про це пише місцеве видання Clarin. Зазначається, що це сталося на тлі того, як близько 20 аргентинських громадських організацій, які представляють українську діаспору, підписали звернення до президента щодо того, щоб він відвідав Саміт миру.

Спочатку Мілей планував залишитися в Європі лише до суботи, де він перебуває на саміті G7 на запрошення прем’єра Італії Джорджії Мелоні, проте тепер він залишиться і на всі вихідні, щоб поїхати у Швейцарію.

Відомо, що разом із Мілеєм на саміт поїде його сестра, яка також є генеральним секретарем Адміністрації президента. При цьому до Європи також незабаром прибуде міністр оборони Аргентини Луїс Петрі, який пізніше приєднається до президента у його поїздці.

Варто зазначити, що Аргентина – це єдина країна Латинської Америки, яку український президент Володимир Зеленський відвідував з початку вторгнення. Хоча країни згодні не за всіма пунктами української Формули світу, проте намагаються підтримувати контакти на рівні президентів, МЗС та Міноборони

Аргентина підтримує положення про ядерну безпеку та відновлення територіальної цілісності України, а також є членом Коаліції щодо повернення українських дітей, які були примусово вивезені до Росії.

Слід зазначити, що президент Аргентини Хав’єр Мілей — відомий прихильник України. Він різко змінив зовнішню політику Аргентини, відмовившись від багаторічної співпраці з Китаєм на користь розвитку відносин із США. Також він критично висловлювався про Росію та активно підтримує Україну та Ізраїль.