В последний момент: президент Аргентины изменил решение относительно поездки на Саммит мира

Украине важно иметь на саммите представителей Южной Америки

Президент Аргентины Хавьер Милей в последний момент изменил свое мнение относительно поездки на саммит мира в Швейцарию. Раньше он отказывался от его посещения, но теперь появилась информация, что он все же поедет.

Об этом пишет местное издание Clarin. Отмечается, что это произошло на фоне того, как около 20 аргентинских общественных организаций, представляющих украинскую диаспору подписали обращение к президенту относительно того, чтобы он посетил саммит мира.

Изначально Миллей планировал остаться в Европе лишь до субботы, где он находится на саммите G7 по приглашению премьера Италии Джорджии Мелони, однако теперь он останется и на все выходные, чтобы съездить в Швейцарию.

Известно, что вместе с Милеем на саммит мира поедет его сестра, которая также является генеральным секретарем Администрации президента. При этом в Европу также скоро прибудет министр обороны Аргентины Луис Петри, который позже присоединится к президенту в его поездке.

Стоит отметить, что Аргентина это единственная страна Латинской Америки, которую украинский президент Владимир Зеленский посещал с начала вторжения. Хотя страны согласны не по всем пунктам украинской Формулы мира, однако стараются поддерживать контакты на уровне президентов, МИД и Минобороны

Аргентина поддерживает положения о ядерной безопасности и восстановлении территориальной целостности Украины, а также является членом Коалиции по возвращению украинских детей, которые были принудительно вывезены в Россию.

Следует отметить, что президент Аргентины Хавьер Милей известный сторонник Украины. Он резко изменил внешнюю политику Аргентины, отказавшись от многолетнего сотрудничества с Китаем в интересах развития отношений со США. Также он критически высказывался о России и активно поддерживает Украину и Израиль.