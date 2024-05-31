"Перехопити у РФ домінування": в Раді розказали, на що роблять ставку у співпраці з Латинською Америкою

В парламенті нардепи створили нове міжфракційне об'єднання та анонсують посилення співпраці з ЛАКБ

У Верховній Раді України створили нове міжфракційне об’єднання, що відповідатиме за співробітництво з країнами Латинської Америки та Карибського басейну (ЛАКБ). Таким чином Україна посилює співпрацю з цим регіоном, паралельно з роботою, що вже ведеться на рівні президента України та Кабінету міністрів. Про це "Телеграфу" розповів народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

— Країни Латинської Америки та Карибського басейну для нас надзвичайно важливі як частина Глобального Півдня. На жаль, за останні 30 років співпраця з державами цього регіону була епізодичною. Тільки минулого року президент Володимир Зеленський побував у Латинській Америці, оновивши відносини. Також нещодавно з цього регіону повернулася потужна урядова делегація. Загалом держави Латинської Америки та Карибського басейну здебільшого підтримують Україну та принципи дії міжнародного права. Це відображається під час голосування в ООН, де тільки декілька дружніх до Росії держав не підтримують Україну, — зазначив політик.

За його словами, країни цього регіону зараз динамічно розвиваються, там дуже багато молоді та у найближчі 30-50 років прогнозується значне соціально-економічне зростання.

"Ми зацікавлені у співробітництві з державами Латинської Америки та Карибського басейну, а міжпарламентський формат дозволить нам поглибити й розширити роботу, яка вже ведеться на рівні президента й уряду. Постколоніальне минуле країн цього регіону перегукується з тими викликами, які постали сьогодні перед нами. Упевнений, що наша проактивна позиція дозволить нам перехопити у РФ політичне домінування в цьому регіоні й дасть можливість зблизитися на політичному, економічному, культурному й гуманітарному рівнях із цими державами", — наголосив народний депутат.

Він додав, що Міністерство закордонних справ України днями вже представило комунікаційну стратегію роботи з державами Латинської Америки та Карибського басейну.

— Зараз в Україні перебуває велика делегація журналістів із регіону ЛАКБ, у них заплановані зустрічі на різних рівнях. Нам важливо достукатися через всі можливі майданчики до політиків, до суспільства цього регіону, щоб вони взяли участь у врегулюванні російсько-української війни, у Глобальному саміті миру, в імплементації української Формули миру, — резюмував парламентарій.

Як повідомлялось, наприкінці минулого року Володимир Зеленський під час робочого візиту до Аргентини зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Розмовляли про українську "формулу миру", зустрічі радників у 2024-му та двосторонню співпрацю.

Також "Телеграф" писав, що Аргентина, де нещодавно президентські вибори виграв лібертаріанець Хав'єр Мілей, остаточно відмовилася від планів вступити у проросійську БРІКС. До того, за минулого президента цієї країни, вона повинна була стати членом російсько-китайської організації з 1 січня 2024-го.