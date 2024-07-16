Тричі змінював ім'я, воював в Іраку, а його "бабусею" у кіно стала зіркова Гленн Клоуз. 10 фактів про Джей Ді Венса

Венс кілька разів змінював погляди

Вся увага зараз прикута до молодого 39-річного сенатора Джей Ді Венса. Він — потенційний віце-президент США у разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 2024 року.

Джей Ді — політик з яскравою біографією, де завжди знаходилося місце для еволюції поглядів. Він тричі змінював ім’я, перетворився із найзатятішого критика Трампа на щирого прихильника, пройшов шлях від атеїста до католика, охрестившись в 35 років. "Телеграф" розповідає детальніше про маловідомі деталі з його біографії.

1.Тричі змінював ім'я

Ім’я політика вимовляється як Джей Ді Венс (J. D. Vance), бо "Джей Ді" (J. D.) — це перші літери його імені. Вони не відмінюються. Взагалі він Джеймс Девід.

Але його не завжди звали Джеймс Девід Венс. При народженні політика назвали як Джеймс Дональд Боумен. Його батько, Дональд Боумен, покинув матір Бев Венс та завів нову сім'ю. Тому після розлучення з імені хлопця викреслили слово Дональд, замінивши на Девід.

Це був лише початок. Далі мати хлопця вийшла заміж вдруге і йому дісталося прізвище вітчима "Хемел" — тепер він вже Джеймс Девід Хемел.

Взагалі хлопця виховували дідусь з бабусею (мати мала залежність), тому у повнолітньому віці він вирішив вшанувати їх вчинок та взяв їхнє прізвище. Так, у 2014 році він став Джеймсом Девідом Венсом. Еволюція імені є свідченням його складної особистої історії. Венс вважає за потрібне називати себе JD. Таке ім’я вказане у його офіційній біографії на сайті Сенату США:

На сайті Сенату США політик підписаний саме як JD Vance

2.Після школи воював в Іраку

Після закінчення середньої школи Джей Ді Венс приєднався до морської піхоти і служив в Іраку. Він згадував у мемуарах, що йому пощастило уникнути реальних боїв. Він працював у зв’язках із громадськістю та деякий час прес-офіцером на військовій базі Черрі-Пойнт у Північній Кароліні.

Після війська ветеран отримав диплом політолога та філософа в Університеті штату Огайо, далі пішов вчитися до Єлю, де здобув ступінь бакалавра з юриспруденції.

3.Як став популярним. Книга-бестселлер і Netflix

Непроста історія життя Венса була описана у його мемуарах "Сільська елегія" ("Hillbilly Elegy"), що стали книгою-бестселлером у 2016 році. Там йшлося про металургійне місто в Огайо, яке втрачало робочі місця та надії. Ключовий меседж у книзі Венса полягав у тому, що лише власною силою волі американці в регіонах з економічними та соціальними проблемами можуть покращити своє життя.

У 2020 році за цією книгою зняли фільм "Сільська елегія", його можна подивитися на Netflix. Матір Венса зіграла голлівудська акторка та володарка "Оскара" Емі Адамс, а бабусю — зіркова Гленн Клоуз.

4. Назвав фірму на честь "Володаря перснів"

Його фірма венчурного капіталу Narya Capital була названа на честь міфічного об’єкта з трилогії "Володар перснів" Джона Толкіна. Нар’я — це ельфійський перстень вогню, який носив чарівник Ґендальф. Особливістю Нар'ї було надихати навколишніх на боротьбу проти несправедливості, підтримувати надію і протистояти втомі й часу.

5.Дружина є професійною юристкою

Дружина Венса — донька індійських емігрантів Уша Чілукурі Венс, з якою він познайомився в Єльському університеті. Вона ще має ступінь магістра в Кембриджському університеті.

Подружжя познайомилося в університеті

Працювала у головного судді Джона Г. Робертса, а до того, як він став членом Верховного суду, Бретта Кавано.

6.Видалив свої старі пости про Трампа

Він видалив твіти про Трампа. Але ми їх пам’ятаємо, як і заяви з інтерв’ю, зливи особистих переписок. Це:

"Я вагаюся між думкою, чи Трамп — цинічний мудак (мовою оригіналу "cynical asshole", — Ред.), як Ніксон, або чи він — американський Гітлер" (з приватної переписки колезі у Facebook у 2016 р.)

(мовою оригіналу "cynical asshole", — Ред.), як Ніксон, або чи він — американський Гітлер" (з приватної переписки колезі у Facebook у 2016 р.) "Я ніколи не був за Трампа. Він мені ніколи не подобався".

"Боже, який ідіот".

7.Помирився з Трампом

Венс змінив свою тональність, готуючись до виборів. Справжньою перешкодою, яка завадила йому бути обраним у республіканському Огайо, була його критика Трампа.

Допомогло, що прихильником Венса був Дональд Трамп-молодший. А найбільший донор Пітер Тіль організував Трампу і Венсу зустріч в Мар-а-Лаго. Так Венс виграв свої праймеріз.

8."Цілував Трампа в дупу"

У квітні 2022 року Дональд Трамп підтримав Венса. Але підтримка лунала у притаманному йому стилі. На мітингу за Венса в Огайо Трамп він своєрідно висловився про Венса, що можна навіть назвати приниженням:

"Джей Ді цілує мене в дупу, він так хоче моєї підтримки", — сказав Трамп.

9.Став католиком у 35 років

У 2019 році, коли йому було 35 років, Венс охрестився в католицькій церкві. Своїм покровителем він обрав святого Августина. У дитинстві його виховували як християнина, проте згодом став атеїстом.

10.Венс — проблема для України

Венс відіграв центральну роль у спробі скасувати законопроект про допомогу Україні на початку цього року в Сенаті, хоча ця його спроба провалилася.

Після того, як Дональд Трамп назвав Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти, ряд ЗМІ назвав його кандидатуру "катастрофою для України". Серед фраз, що наводять жах — те, що офіційний Київ повинен поступитися частиною своїх територій на користь РФ.

Нагадаємо, ми писали, що український політолог Євген Магда впевнений у тому, що замах на Дональда Трампа, а також те, як кандидат у президенти повівся одразу після нападу — стовідсоткове влучання у серця американських виборців.