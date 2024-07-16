Вэнс несколько раз менял взгляды

Все внимание сейчас приковано к молодому 39-летнему сенатору Джей Ди Вэнсу. Он потенциальный вице-президент США в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах 2024 года.

Джей Ди – политик с яркой биографией, где всегда находилось место для эволюции взглядов. Он трижды менял имя, превратился из ярого критика Трампа в искреннего поклонника, прошел путь от атеиста до католика, крестившись в 35 лет. "Телеграф" рассказывает подробнее о малоизвестных деталях из его биографии.

1. Трижды менял имя

Имя политика произносится как Джей Ди Вэнс (JD Vance), потому что "Джей Ди" (JD) — это первые буквы его имени. Они не склоняются. Вообще-то он Джеймс Дэвид.

Но его не всегда звали Джеймс Дэвид Вэнс. При рождении политика назвали как Джеймс Дональд Боумен. Его отец, Дональд Боумен, покинул мать Бев Вэнс и завел новую семью. Поэтому после развода из имени парня вычеркнули слово Дональд, заменив на Дэвида.

Это было только начало. Дальше мать парня вышла замуж во второй раз и ему досталась фамилия отчима "Хэмел" — теперь он уже Джеймс Дэвид Хэмел.

Вообще парня воспитывали дедушка с бабушкой (у матери была зависимость), поэтому в совершеннолетнем возрасте он решил почтить их поступок и взял их фамилию. Так, в 2014 году он стал Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Эволюция имени является свидетельством его сложной личной истории. Вэнс считает нужным называть себя JD. Такое имя указано в его официальной биографии на сайте Сената США:

На сайте Сената США политик подписан именно как JD Vance

2. После школы воевал в Ираке

После окончания средней школы Джей Ди Вэнс присоединился к морской пехоте и служил в Ираке. Он вспоминал в мемуарах, что ему удалось избежать реальных боев. Он работал по связям с общественностью и некоторое время пресс-офицером на военной базе Черри-Пойнт в Северной Каролине.

После войска ветеран получил диплом политолога и философа в Университете штата Огайо, затем пошел учиться в Йель, где получил степень бакалавра по юриспруденции.

3. Как стал популярным. Книга-бестселлер и Netflix

Непростая история жизни Вэнса была описана в его мемуарах "Сельская элегия" (Hillbilly Elegy), ставших книгой-бестселлером в 2016 году. Речь шла о металлургическом городе в Огайо, который терял рабочие места и надежды. Ключевой месседж в книге Вэнса заключался в том, что только собственной силой воли американцы в регионах с экономическими и социальными проблемами могут улучшить свою жизнь.

В 2020 году по этой книге сняли фильм "Деревенская элегия", его можно посмотреть на Netflix. Мать Вэнса сыграла голливудская актриса и обладательница "Оскара" Эми Адамс, а бабушку — звездная Гленн Клоуз.

4. Назвал фирму в честь "Властелина колец"

Его фирма венчурного капитала Narya Capital была названа в честь мифического объекта из трилогии "Властелин колец" Джона Толкина. Нарья — это эльфийское кольцо огня, которое носил волшебник Гендальф. Особенностью Нарьи было вдохновлять окружающих на борьбу против несправедливости, поддерживать надежду и противостоять усталости и времени.

5. Жена является профессиональной юристкой

Жена Вэнса – дочь индийских эмигрантов Уша Чилукури Вэнс, с которой он познакомился в Йельском университете. Она еще имеет степень магистра в Кембриджском университете.

Супруги познакомились в университете

Работала у главного судьи Джона Г. Робертса, а до того, как он стал членом Верховного суда, Бретта Кавано.

6. Удалил старые посты о Трампе

Он удалил твиты о Трампе. Но мы их помним, как и заявления по интервью, ливни личных переписок. Это:

"Я колеблюсь между мнением, или Трамп — циничный мудак (на языке оригинала "cynical asshole", — Ред.), как Никсон, или он — американский Гитлер" (из частной переписки коллеге в Facebook в 2016 г.)

(на языке оригинала "cynical asshole", — Ред.), как Никсон, или он — американский Гитлер" (из частной переписки коллеге в Facebook в 2016 г.) "Я никогда не был при Трампе. Он мне никогда не нравился".

"Боже, какой идиот".

7. Помирился с Трампом

Вэнс изменил свою тональность, готовясь к выборам. Настоящим препятствием, помешавшим ему быть избранным в республиканском Огайо, была его критика Трампа.

Помогло, что поклонником Вэнса был Дональд Трамп-младший. А самый большой донор Питер Тиль организовал Трампу и Вэнсу встречу в Мар-а-Лаго. Так Вэнс выиграл свои праймериз.

8."Целовал Трампа в задницу"

В апреле 2022 года Дональд Трамп поддержал Вэнса. Но поддержка звучала в присущем ему стиле. На митинге при Вэнсе в Огайо Трамп он своеобразно высказался о Вэнсе, что можно даже назвать унижением:

"Джей Ди целует меня в задницу, он так хочет моей поддержки", — сказал Трамп.

9. Стал католиком в 35 лет

В 2019 году, когда ему было 35 лет, Вэнс крестился в католической церкви. Своим покровителем он избрал святого Августина. В детстве его воспитывали как христианина, однако впоследствии стал атеистом.

10.Вэнс — проблема для Украины

Вэнс сыграл центральную роль в попытке упразднить законопроект о помощи Украине в начале этого года в Сенате, хотя эта его попытка провалилась.

После того как Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты, ряд СМИ назвал его кандидатуру "катастрофой для Украины". Среди наводящих ужас фраз — то, что официальный Киев должен уступить часть своих территорий в пользу РФ.

Напомним, мы писали, что украинский политолог Евгений Магда уверен в том, что покушение на Дональда Трампа, а также то, как кандидат в президенты повел себя сразу после нападения — стопроцентное попадание в сердца американских избирателей.