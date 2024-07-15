Трамп офіційно йде на вибори США: у віцепрезиденти обрав "недруга" України

Експрезидента США Дональда Трампа, який пережив замах, затвердили офіційним кандидатом у президенти від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі. Колишній глава держави отримав максимальну кількість голосів під час поіменного голосування голоси делегації від штату Флориди.

Про це повідомляє CNN. Тепер Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер.

Віцепрезидентом тепер вже кандидат у президенти США обрав сенатора Джей Ді Венса, який відомий своєю суперечливою позицією щодо України.

"Після довгих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших людей, я вирішив, що людина, яка найкраще підходить для того, щоб обійняти посаду віцепрезидент Сполучених Штатів, — це сенатор Джей Ді Венс із великого штату Огайо", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вважає, що Венс під час передвиборчої кампанії "приділить пильну увагу американським робітникам та фермерам".

Нагадаємо, ми писали, що український політолог Євген Магда впевнений у тому, що замах на Дональда Трампа, а також те, як кандидат у президенти повівся одразу після нападу — стовідсоткове влучання у серця американських виборців.