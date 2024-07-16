Байден відреагував на кандидата у віцепрезиденти, обраного Трампом

Глава США висловився категорично

Президент США Джо Байден висловився щодо кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса. Він назвав його "клоном" Дональда Трампа.

Піднімаючись на борт літака Air Force One перед вильотом до Лас-Вегаса, Байден заявив, що Трамп і Ді Венс мають однаковий підхід до основних питань. Про це повідомляє Bloomberg.

"Він клон Трампа у питаннях. Я не бачу жодної різниці", — зазначив президент.

У соцмережах Байден також висловився з приводу Венса. Байден зазначив, що хоч він і "говорить багато про трудящих", але "він і Трамп хочуть підвищити податки для сімей середнього класу, водночас просуваючи ще більше зниження податків для багатих".

Нагадаємо, Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм ймовірним віцепрезидентом. На думку кандидата в президенти, Венс під час передвиборчої кампанії "приділить пильну увагу американським робітникам та фермерам".

Варто зазначити, що Ді Венс є противником допомоги Україні. Сенатор вважає, що на користь Америки, щоб Київ відмовився від територій, захоплених Росією. Венс закликав Україну відмовитися від планів вийти на кордони 1991 року та ухвалити виключно оборонну стратегію, щоб "перестати стікати кров’ю та виграти час для початку переговорів". Він також говорив, що виділена допомога США не допоможе нашій країні перемогти у війні.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні песимістично відреагували на перспективу, що Венс може стати віцепрезидентом США. Експерти, блогери та журналісти сходяться на думці, що це вкрай негативно для України.