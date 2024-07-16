"Демократична, як Афганістан": 9 скандальних заяв про Україну від соратника Трампа Ді Венса

У політика є низка антиукраїнських висловлювань

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав сенатора Джеймса Девіда Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Він належить до групи республіканців, які виступають за припинення військової та фінансової допомоги Україні.

Венс вважає, що офіційний Київ повинен поступитися частиною своїх територій на користь РФ. Український журналіст Остап Яриш зробив добірку висловлювань американского політика про Україну.

Він зазначив, що сенатор з Огайо за 1,5 роки у Конгресі став зіркою республіканців й відзначився критикою підтримки України.

Ось 9 яскравих висказувань Джеймса Девіда Венса на адресу нашої держави:

"Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. … Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни". (2022) "Владімір Путін — злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України — корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану". (2022) "В найкращих інтересах Америки — прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно закінчити цю війну. … Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах, — це зупинити вбивства". (2023) "Я голосував проти пакету фінансування для України і залишаюся проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни. Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні, та як ця допомога змінить стан речей". (2024) "Я понад рік стверджую, що уряд України корумпований, і йому не можна довіряти належне відстеження нашої зброї. … Ми просто не маємо уявлення, куди поділася велика частина наших грошей для України. Корупція вийшла з-під контролю. Це ще одна причина відмовитися від подальшої допомоги". (2024) "Обмежувальні чинники американської підтримки України — це не гроші, а боєприпаси. Ми не виробляємо достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у Східній Європі, війну на Близькому Сході та, можливо, непередбачену ситуацію у Східній Азії". (2024) "Законопроект про вилучення російських активів створює потенційно жахливі наслідки для західної фінансової системи та може зашкодити здатності майбутнього президента домовитися про припинення російсько-українського конфлікту". (2024) "Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни — це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО". (2024) "Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги України у цій війні. Чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі". (2024)

Ще у квітневій статті для The New York Times Венс писав, що у Києві та Вашингтоні мають визнати, що ціль Володимира Зеленського щодо повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичною.

Окрім того, твердження про те, що все населення України одноголосно підтримує боротьбу з Росією Венс назвав "безглуздим і абсурдним".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський готовий вислухати мирний план Дональда Трампа, якщо такий у нього є. Однак глава держави зазначив, що ця пропозиція не має порушувати суверенітет України.