Байден ставить на паузу критику Трампа. Як замах на республіканця вже впливає на вибори в США

Складно спрогнозувати, як зміняться настрої шокованих американців через замах на Дональда Трампа

Цей драматичний поворот у президентській кампанії став першим випадком атаки на політика такого рівня з часів, коли 1981 року фанатик Джон Гінклі здійснив замах на Рональда Рейгана. Політичне насильство — болюча рана на тілі американської історії, і тепер в неї насипали ще більше солі та пороху.

Замах на Трампа породив у частини американців асоціації з трагічними 1960-ми, коли було вбито 35-го президента США Джона Кеннеді, а через кілька років — його брата, сенатора Роберта Кеннеді.

Як тут і зараз стрілянина на мітингу в Пенсільванії впливає на президентські вибори-2024, які вже досягли небаченого градуса напруги?

Замах на Трампа ще більше об’єднав його прибічників (часто людей віри), які нині вбачають у ньому "врятованого Богом". І того, хто "врятує Америку". Колишній президент сам заявив, що "лише Бог запобіг немислимому".

Фото скривавленого Трампа з високо піднятим вгору кулаком додає символізму до такого образу (до слова, в США вже почали продавати футболки з цією вірусною світлиною та фразою "Стрілянина зробила мене сильнішим").

15 липня в Мілвокі пройде з’їзд Республіканської партії, на якому, як очікується, Дональда Трампа офіційно висунуть кандидатом у президенти. Республіканці підтримують свого кандидата, і висловлюють думку, що він тепер має ще вищі шанси на перемогу в листопаді.

Деякі республіканці-запеклі критики Джо Байдена почали перекладати на нього провину за те, що трапилося. Критикують розвідку та Секретну службу США, які не попередили напад.

"Головний посил кампанії Байдена полягає в тому, що президент Дональд Трамп — це авторитарний фашист, якого треба зупинити за будь-яку ціну… Ця риторика безпосередньо призвела до замаху на президента Трампа", — написав у профілі в соцмережі Х сенатор від Огайо Джей Ді Венс, один із неофіційних кандидатів на пост віцепрезидента в команді Трампа.

Керівник кампанії Трампа Кріс Ласівіта заявив, що роками "ліві активісти, донори Демократичної партії, а тепер навіть Джо Байден робили огидні зауваження та описи стрілянини в Дональда Трампа", і що їм "давно пора відповідати за це".

Утім є голоси, які перекладають провину за розпал насильства в США на самого Трампа — пригадують 2021 рік, коли він, програвши вибори, спровокував насильницький акт зі штурму Капітолія.

Офіційна ж реакція лідера демократів та його прибічників на замах була виваженою та емпатичною.

"В Америці немає місця такому насильству. Це жахливо, — сказав Джо Байден. — Це одна з причин, чому ми повинні об’єднати цю країну. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо потурати цьому". Президент перервав свій вікенд, який проводив у пляжному будинку в Делавері після непростого тижня на саміті НАТО.

Навіть Ненсі Пелосі, колишня спікерка Палати представників, попри давню ворожнечу з Трампом, висловила свої молитви.

"Як людина, чия родина стала жертвою політичного насильства, я не з чуток знаю, що будь-якому політичному насильству немає місця в нашому суспільстві. Я дякую Богу, що колишній президент Трамп у безпеці", — написала вона в профілі в Х. Два роки тому 82-річного Пола Пелосі побив чоловік, який увірвався до будинку подружжя в Сан-Франциско.

Представник передвиборчої кампанії Байдена заявив, що вони призупиняють всі вихідні комунікації та працюють над тим, щоб якнайшвидше видалити політичну телевізійну рекламу, в якій критикують Трампа. Демократи ставлять на паузу антитрампівську риторику, яка об’єднувала партію під час запеклих дискусій щодо спроможності Байдена довести їх до перемоги над республіканцями. Та поки зарано говорити, чи стане трагедія поворотним моментом для Демократичної партії та самого Байдена, який продовжує відбиватися від закликів знятися з виборів.

Але поки і Трамп, і Байден публічно висловлюють заклики до єдності, напруга та роз'єднаність в американському суспільстві, здається, лише зростають. І важко спрогнозувати, як події розвиватимуться наступні чотири місяці до виборів.

Найсвіжіше національне опитування NBC News, проведене після провалу Байдена на дебатах, але перед тим, як озброєний чоловік вистрілив у Трампа, показало, що ситуація залишається стабільною, і демократ відстає від республіканця на два пункти — 43% проти 45%. Подібна динаміка спостерігалася й в квітні.

"Незрозуміло, як зміниться суспільний настрій у шокованій країні після суботньої стрілянини", — наголошує канал.

Під час опитування понад 60% демократів сказали, що віддадуть перевагу іншому кандидату в президенти від партії. Майже 80% усіх виборців повідомили про занепокоєння щодо стану здоров’я Байдена.

Проте думка в разі прямого протистояння між кандидатами залишилася відносно незмінною — частково через настрої виборців не лише щодо Байдена, а й щодо Трампа, зокрема його схильності до неправдивих заяв та непередбачуваної поведінки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як НАТО вирішило захистити допомогу Україні на випадок повернення до Білого дому Дональда Трампа.