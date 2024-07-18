Хто кого має лякати? 5 можливих воєнних цілей для України у Москві та Підмосков'ї, карта

У столиці Росії та її околицях розташовано багато заводів

У МЗС Росії лякають українців підривом дамби Київської ГЕС та апокаліпсисом, який може чекати на киян після атаки на цивільний об’єкт. Поширюючи паніку, у РФ не помічають справжнього "слона" у кімнаті. Бо у самій Москві й околицях чекають свого часу безліч військових об’єктів — законних та досяжних цілей для українських далекобійних дронів, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.

Дрони долітали навіть далі Москви — у травні БПЛА атакували Татарстан (завод зі збірки "шахедів") за 1200 км від лінії фронту. За операцією стояло українське ГУР. У Башкирії український дрон атакував "Газпром нефтехим Салават" — це 1300 км.

У Підмосков'ї розробляють і виготовляють МіГи, крилаті ракети і ударні БПЛА. Також у столиці РФ та її околицях продовжують будувати нові заводи.

Звісно, ми не військові й не можемо стверджувати, що ці об’єкти будуть атаковані. Проте ось п’ять основних з них, до яких можуть без проблем дотягнутися українські безпілотники:

"Циклон"

Центральний науково-дослідний інститут "Циклон" є виробником тепловізорів та прицілів для Збройних сил РФ. Розташовується на Щолківському шосе у Москві.

Мапа

Останніми роками робить ставку на боротьбі з БПЛА — минулого року представили антидронний комплекс "Чистюля". Він пригнічує канали управління та навігації літальних апаратів у радіусі до кілометра, а також блокує передачу фото- та відео з дрона.

Також розробили нейромережу для оптичних засобів виявлення дронів.

2.Луховіцький авіаційний завод

Луховіцький авіаційний завод імені П.А.Вороніна, ПАТ "Об'єднана авіабудівельна корпорація" розташований у місті Луховіци в Московській області.

Завод відомий тим, що у його цехах виготовляють "легендарні" винищувачі МіГ. Справді "легендарний" МіГ не лише тому, що всіх дратує у годину-пік, а й ще й через те, що МіГ-31К — це носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Завод знаходиться під санкціями ЄС.

3.Кронштадт

Зараз все більше зростає роль дронів та починає лунати термін "війна безпілотників". І в Росії одним з розробників БПЛА є АО "Кронштадт".

Зокрема, вони роблять розвідувально-ударні дрони "Оріон", що використовуються у війні проти України. Також в лінійці нові ударні дрони "Сіріус", важкий БПЛА "Гром", "Геліос".

Дослідне виробництво компанії "Кронштадт" знаходиться у Москві у районі Тушино, серійне — у Дубні на півночі Московської області на Дубненському машинобудівному заводі ім. Н.П.Федорова.

4.Вертолітний завод Міля

Московський вертолітний завод імені М. Л. Міля входить до холдингу "Вертольоти Росії" корпорації "Ростех".

Модернізована модель Мі-8МТВ-5М

Внесений до санкційних списків США, ЄС, Японії за проектування, створення, випробування вертольотів, які потім використовують Збройні сили Росії у війні проти України.

Розташований у селищі міського типу Томіліне Люберецького району Московської області.

5. Конструкторське бюро "Радуга"

Державне машинобудівне конструкторське бюро "Радуга" — один із головних російських виробників крилатих ракет. Входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння". Розташоване у місті Дубна Московської області, де також робить свої БПЛА корпорація "Кронштадт".

Бюро "Радуга" розробило ту саму надзвукову ракету Х-22 (атака по ТЦ "Амстор" у Кременчуці). Їх вже не виготовляють, натомість в цехах підприємства виробляють Х-69, різні модифікації Х-59, Х-101, Х-555, модифікації Х-58, протикорабельні ракетні комплекси "Москіт", а також удосконалену версію Х-22 — Х-32. Вони використовуються для ударів по Україні.

Варто нагадати, що українські дрони вже не раз влаштовували "бавовну" на різних об’єктах у Москві. Так у червні 2024 року на КБ "Сухого" у Москві сталася пожежа. Також у Московській області час від часу закривають повітряний простір через так званий план "Килим" (запроваджується через безпілотники у повітрі).