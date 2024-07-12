Київ у небезпеці? Захарова зробила тривожну заяву

Це той випадок, коли до слів підручної Кремля варто прислухатись

Прессекретарка Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова зробила чергову тривожну та цинічну заяву. Вона звинуватила Україну у підготовці знищення дамб Київської гідроелектростанції (ГЕС) та Канівського водосховища.

За її словами, це буде "цинічною провокацією проти РФ". Про це Захарова заявила на брифінгу по поточних питаннях зовнішньої політики 12 липня, її заяву публікують російські пропагандистські видання.

"Київ готує руйнування дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ", ― заявила Захарова.

Її заява виглядає дуже тривожно. Звісно, Україна не може готувати руйнування дамб, бо це призведе до затоплення Києва та інших міст. Проте такий сценарій вигідний Росії.

До того ж РФ часто звинувачує Україну у тому, що збирається зробити сама. Вона таким чином ніби попереджає, куди вдарить.

Коли Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, то вона звинуватила у цьому Київ. А до цього нібито "анонсувала", що Україна збирається підірвати дамбу. Тому є ризик, що РФ може готувати атаку на дамби Київської ГЕС та Каховського водосховища.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як росіяни зруйнували дамбу Каховської ГЕС. Фото та відео наслідків облетіли увесь світ.