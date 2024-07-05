Не ракета і навіть не БПЛА: причина тривоги на Київщині здивувала та насмішила мережу

Доля чоловіка та його незвичайного засобу пересування невідома

На Київщині оголосили повітряну тривогу через чоловіка, який літав на дельтаплані. Невідомий об’єкт у небі сприйняли як ворожий розвідувальний БПЛА.

Повідомлення про можливу роботу ППО з’явилися близько 14:00 у місцевих пабліках та моніторингових каналах. Проте українські воїни вчасно з’ясували, що "розвіддроном" виявився дельтаплан.

Хто і навіщо вирішив у воєнний час пролетіти на дельтаплані біля столиці, поки що невідомо. Але у мережі чоловікові порадили приземлитися, поки це за нього не зробили сили ППО.

"У Київській області чоловік вирішив політати на дельтаплані. У результаті його переплутали з безпілотником і мало не збили за допомогою ППО, на щастя, вчасно помітили", - пишуть у мережі.

У мережі вже завірусилися жарти на цю тему. Приміром, згадали рядки з пісні зрадниці Ані Лорак "Я вернусь перелетной птицей. Ранним утром постучу я крылом в окно тебе" і зазначили, що таки треба було збивати. Згадали й російського музиканта Валерія Леонтьєва з його піснею "Дельтаплан".

Також "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом чоловік випав із багатоповерхівки. Навколо постраждалого калюжа крові, що лежить на асфальті, і купа проводів.