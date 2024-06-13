У Москві спалахнула потужна пожежа: горить біля ОКБ "Сухого"

Повідомляється, що пожежа спалахнула не на території ОКБ, а поряд із ним

У Москві ввечері 13 червня спалахнула потужна пожежа у Боткінському проїзді. За попередніми даними, пожежа може бути на території російського конструкторського бюро "Сухого", де виготовляють літаки марки "Су".

Про це повідомляє низка місцевих каналів. Зазначається, що дим від пожежі накрив Боткінську лікарню неподалік від вогнища.

"На південному заході Москви горить конструкторське бюро ОКБ "Сухого". Весь дим здуває вітром на Боткінську лікарню", – написав один з каналів.

Водночас інші канали із посиланням на російське міністерство надзвичайних ситуацій пишуть, що горить не ОКБ, а покинута будівля неподалік від нього. Даних щодо постраждалих та площі й причин пожежі поки що не надходило.

"Раніше ЗМІ писали, що горить конструкторське бюро ОКБ "Сухого". У МНС нам спростували цю інформацію, сказавши, що будівля просто знаходиться поряд, але пожежі там нема", – зазначили у повідомленні.

Зазначимо, що з 12 червня Москву та Московську область у РФ заливає "мегаливень". Синоптики прогнозують, що протягом тижня в російській столиці може випасти місячна норма опадів, а місцеві жителі діляться руйнівними наслідками дощу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Москву не вперше з початку літа накриває негода. Минулого разу в столиці РФ навіть сталися пожежі через блискавки.