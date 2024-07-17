"Можуть летіти не туди": що сталося з російськими дронами і чому вони "атакують" Білорусь

З недавніх пір у загарбників почалися серйозні проблеми з цими БПЛА

У російських окупантів після кількох ударів по складах почалися проблеми із дронами-камікадзе. Тепер вони залітають на територію Білорусі й там вибухають.

Про це розповів керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лікайчук в ефірі телеканалу "Ми-Україна". За його словами, дрони намагаються робити поспіхом, тому виходить так, що він навіть летить не заданим маршрутом.

"За декілька ударів наші воїни знищили майже 200 "шахедів" та інших дронів. Є інформація від розвідки Ізраїлю, що горів завод з виробництва цих дронів в Ірані, тож певний дефіцит цих видів боєприпасів у росіян спостерігається. Від цього повна поспішність при спорядженні цих засобів ураження і вони можуть летіти не туди, куди треба", — пояснив Лікайчук.

Він наголосив, що до цього можна додати й наші засоби радіоелектронної боротьби, які не дають ворожим БПЛА летіти до цілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 липня російський дрон-камікадзе типу "Шахед" розбився у Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. БПЛА залетів на територію країни приблизно о 8:40.