Кто кого должен пугать? 5 возможных военных целей для Украины в Москве и Подмосковье, карта

В столице России и ее окрестностях находится много заводов

В МИД России пугают украинцев подрывом дамбы Киевской ГЭС и апокалипсисом, который может ждать киевлян после атаки на гражданский объект. Распространяя панику, в РФ не замечают настоящего "слона" в комнате. Ибо в Москве и окрестностях ждут своего времени множество военных объектов — законных и достижимых целей для украинских дальнобойных дронов, способных пролететь более 1000 километров.

Дроны достигали даже дальше Москвы — в мае БПЛА атаковали Татарстан (завод по сборке "шахедов") в 1200 км от линии фронта. За операцией стояло украинское ГУР. В Башкирии украинский дрон атаковал "Газпром нефтехим Салават" — это 1300 км.

В Подмосковье разрабатывают и производят МиГи, крылатые ракеты и ударные БПЛА. Также в столице РФ и ее окрестностях продолжают строить новые заводы.

Конечно, мы не военные и не можем утверждать, что эти объекты будут атакованы. Однако вот пять основных из них, до которых могут без проблем дотянуться украинские беспилотники:

"Циклон"

Центральный научно-исследовательский институт "Циклон" является производителем тепловизоров и прицелов для Вооруженных сил РФ. Располагается на Щелковском шоссе в Москве.

Карта

В последние годы также делает ставку на борьбу с БПЛА — в прошлом году представили антидронный комплекс "Чистюля". Он подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видео с дрона.

Также в НИИ разработали нейросеть для оптических средств обнаружения дронов.

2. Луховицкий авиационный завод

Луховицкий авиационный завод имени П.А.Воронина, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" расположен в городе Луховицы в Московской области.

Завод известен тем, что в его цехах производятся "легендарные" истребители МиГ. Действительно "легендарный" МиГ не только потому, что всех раздражает в час-пик, но еще и потому, что МиГ-31К — это носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Завод находится под санкциями ЕС.

3. "Кронштадт"

Сейчас все больше растет роль дронов и начинает раздаваться термин "война беспилотников". И в России одним из разработчиков БПЛА является АО "Кронштадт".

В частности, они производят разведывательно-ударные дроны "Орион", которые используются в войне против Украины. Также в линейке новые ударные дроны "Сириус", тяжелый БПЛА "Гром", "Гелиос".

Опытное производство компании "Кронштадт" находится в Москве в районе Тушино, серийное в Дубне на севере Московской области на Дубненском машиностроительном заводе им. Н.П.Федорова.

4. Вертолетный завод Миля

Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля входит в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех".

Модернизированная модель Ми-8МТВ-5М

Внесен в санкционные списки США, ЕС, Японии за проектирование, создание, испытание вертолетов, которые затем используют Вооруженные силы России в войне против Украины.

Расположен в поселке городского типа Томилино Люберецкого района Московской области.

5. Конструкторское бюро "Радуга"

Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" — один из главных российских производителей крылатых ракет. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". Расположен в городе Дубна Московской области, где также производит свои БПЛА корпорация "Кронштадт".

Бюро "Радуга" разработало ту самую сверхзвуковую ракету Х-22 (атака по ТЦ "Амстор" в Кременчуге). Их уже не производят, но в цехах предприятия изготавливают Х-69, различные модификации Х-59, Х-101, Х-555, модификации Х-58, противокорабельные ракетные комплексы "Москит", а также усовершенствованную версию Х-22 — Х- 32. Они используются для ударов по Украине.

Стоит напомнить, что украинские дроны уже не раз устраивали "бавовну" на разных объектах в Москве. Так, в июне 2024 года на КБ "Сухого" в Москве произошел пожар. Также в Московской области время от времени закрывают воздушное пространство через так называемый план "Ковёр" (вводится через беспилотники в воздухе).