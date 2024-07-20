Урок для Лукашенка. ТОП-5 диктаторів, які правили понад 30 років і закінчили погано

Розповідаємо, яка доля очікувала на тиранів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 років тому вперше офіційно став лідером своєї країни. Політик починав як демократичний президент та борець з корупцією. Проте минуло 30 років, а корупція лише процвітає, панує авторитаризм з елементами шоу. Незадоволені зазвичай опиняються у відділку міліції.

За репресії проти опозиції, фальсифікацію виборів Лукашенко опинився під санкціями ЄС та США. Але Лукашенко успішно тримається за крісло, що вдавалося не усім його колегам-диктаторам. Він керує на 6 років більше за Саддама Хусейна (правив Іраком 24 роки) та румуна Ніколае Чаушеску (той теж протримався 24 роки).

Проте у Лукашенка ще є "перспективи", якщо поглянути на долю Муаммара Каддафі, який правив країною 42 роки. Лівійського диктатора пошматували повстанці, які мстилися за криваві придушення повстань. Спроби протестів у Білорусі час від часу відбуваються, останні були у 2020-му році.

З огляду на цю круглу дату правління Лукашенка "Телеграф" зібрав історії п’яти диктаторів, які правили понад тридцять років та погано закінчили.

Муаммар Каддафі

Муаммар Каддафі

Скільки років правив країною: 42 (1969-2011)

Як закінчив: страчували три години, а потім виставили труп на огляд.

Лівійський диктатор Муаммар Каддафі на початку свого правління займався соціальними проблемами, медициною та розвитком своєї країни. Проте за якийсь час йому "зносить дах". Бойовики RAF та IRA проходили вишкіл у Лівії. Гучні теракти, за якими тягнувся лівійський слід, стали причиною бомбардування країни в 1986 році та введення санкцій у 1990-му.

Каддафі звинувачували в тортурах політичних опонентів. А під час придушення повстань у 2011 гинули сотні людей. Під приводом захисту мирного населення у конфлікт втручається НАТО. Під час одного з авіанальотів автоколона Каддафі потрапляє під удар.

Повстанці схопили Каддафі пораненим і влаштували над ним розправу, з нього знущалися три години: сипали сіль і пісок у рани, живим тягали машиною по місту. Потім мертвого виставили на показ у промисловому холодильнику.

Альфредо Стресснер

Альфредо Стресснер

Скільки років правив країною: 35 (1954-1989)

Як закінчив: помер у вигнанні в Бразилії в 2006 році.

Військовий офіцер Альфредо Стресснер прийшов до влади у Парагваї в 1954 році в результаті перевороту. Правив країною як диктатор протягом 35 років до 1989 року. Його правління характеризувалося жорстокими репресіями, корупцією та порушеннями прав людини. Викрадення та жорстокість поліції стали характерними рисами його режиму

Вашингтон толерував його правління через його антикомунізм. Стресснер був усунений у лютому 1989 року генералами, які побоювалися, що владу успадкує залежний від кокаїну син Стресснера. Помер у вигнанні в Бразилії в 2006 році.

Мобуту Сесе Секо

Мобуту Сесе Секо

Скільки років правив країною: 32 (1965-1997)

Як закінчив: помер від раку простати у вигнанні.

Африканський диктатор Мобуту Сесе Секо прийшов до влади у Конго після популістського лівого лідера Патріса Лумумби. Перейменував колишню бельгійську колонію в Заїр та заборонив християнські імена, європейські костюми та міні-спідниці.

Мобуту керував країною близько чотирьох десятиліть, попри зловживання, корупцію та порушення прав людини. Зумів весь цей час отримувати допомогу США.

Для того, щоб скинути Мобуту в 1997 році, знадобилися громадянські конфлікти та перемога армій, вірних Лорану Кабілі. Невдовзі після цього він помер від раку простати у вигнанні в Марокко.

Ідріс Дебі

Ідріс Дебі

Скільки років правив країною: 31 (1990-2021 рр.)

Як закінчив: помер від поранень на полі бою з повстанцями.

Ідріс Дебі здобув владу в Чаді внаслідок держперевороту в 1990 році, скинувши диктатора Гіссена Габре (який сам прийшов до влади через повстання).

Ідріс обіцяв демократичні реформи, проте створив черговий авторитарний режим. Був вбитий незабаром після перемоги у президентських виборах. Знаючи наперед про результати, Дебі відбув на передову, оскільки 11 квітня сили повстанської коаліції FACT увійшли до Чаду з Лівії, ймовірно, з метою його повалення. Загинув у боях з повстанцями.

Йосип Сталін

Йосип Сталін

Скільки років був при владі: 30 (1922-1953 р.)

Як закінчив: помер у кабінеті, йому ніхто не допоміг, бо охорона боялася навіть стукати у двері.

Йосип Сталін був кривавим диктатором, що влаштував кілька геноцидів, масові розстріли, депортації, репресії. Політичні вбивства зачепили навіть найближче оточення.

Беручи до уваги те, що він був вкрай неприємною особою, у найкритичніший момент Сталін лишився без медичної допомоги. Цілий день Сталін не виходив з кімнати, що змусило охоронців хвилюватися. Але зазирнути до спальні вождя не наважувалися.

Привід зайти до кімнати вождя знайшовся лише близько десятої вечора — привезли ділову пошту, а її потрібно було передати особисто в руки. Один з охоронців зайшов до кімнати та знайшов Сталіна на підлозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська пояснила сенс загроз Лукашенка. Диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно розмірковував про напад на країни НАТО, насправді не планує цього, бо він не самостійний політик.